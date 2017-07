LIMITE42º Paralelo de Noticias

RECLAMAN JUSTICIA: FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE HECHOS VIOLENTOS EN TRIBUNALES DE BARILOCHE Posted: 13 Jul 2017 02:56 PM PDT "FUIMOS ATENDIDOS POR EL FISCAL LOZADA", DIJO LUIS ALBORNOZ REFERENTE DE GRUPO El miércoles anterior en horas de la mañana un grupo de familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos en El Bolsón viajaron a los tribunales de San C. de Bariloche con el fin de presenciar la presentación de pruebas sobre el caso Gavilán y con el fin obtener respuestas sobre los casos que conmovieron esta localidad. Ante el numeroso grupo el fiscal Martín Lozada "Nos invitó a dialogar en una sala de audiencias de tribunales", dijo Luis Albornoz al programa de radio Limite42AM FM102.9.

En ese espacio los familiares pudieron expresarle al jefe de fiscales el dolor por el cual atraviesan y reclamaron justicia por Franco Gavilán el joven asesinado en la zona de Wharton en Mallín Ahogado y por Mauricio Burgos, el joven desfigurado y muerto a golpes de piedra en una cancha de rugby local, para que las causas que se tramitan en esa circunscripción judicial de Bariloche continúen su curso "dado que en el caso de Franco (Gavilán), el imputado Aguilar está suelto y los dos imputados por el caso de Mauricio (Burgos) se pasean libremente", refirió Albornoz en el programa Limite42AM.





Albornoz, padre de Matías, el joven remisero asesinado en febrero de 2016 en El Bolsón, lleva adelante el nucleamiento de las familias que atraviesan el dolor de haber perdido un familiar en hechos violentos "como una forma de transferir la experiencia del dolor y la presencia permanente por justicia que no se agota", expresó esta mañana.





COMUNICADO DEL MINISTERIO



Por su parte, el área de prensa del ministerio público emitió un parte indicando que "el grupo se hizo presente al momento de la audiencia de presentación de prueba por parte del fiscal, o sea las herramientas con las cuales llevará a cabo el juicio por el homicidio de Aguilar. Aprovechando la ocasión solicitaron reunirse con quienes trabajan en las causas que se tramitan en la Tercera Circunscripción Judicial y particularmente en Bariloche.



"El Fiscal Jefe Martín Lozada se dirigió a los vecinos ante quienes explicó el rol del Ministerio Público. Fundamentalmente el papel del fiscal como representante de los intereses de la sociedad en general y de la víctima en particular.

"Luis Albornoz, padre de Matías, asesinado en febrero del año pasado, acompañó a familiares de Lucas Gavilán y de Mauricio Burgos. En conjunto expresaron..." la necesidad de ser escuchados para no dar lugar a la resignación y el dolor.





Otro de los temas que trasladaron al fiscal jefe fue la necesidad de solicitar que el juicio se realice en la localidad de El Bolsón. Es decir, en el sitio en donde se produjo el hecho criminal.



Lozada sostuvo que: "Es importante trasladarse al escenario del hecho y hacia la comunidad agredida por la comisión del delito. Allí es donde deben operar los efectos reparadores del proceso penal, la función preventiva de la pena, e incluso sus dimensiones simbólicas. Resulta indispensable que las voces de las víctimas tengan su espacio y su medio de expresión como también que los operadores judiciales agudicemos nuestra capacidad de escucha, empatía ante el dolor y la angustia de los involucrados en un proceso judicial", finaliza el parte. (AM/Limite42)



Valoró también que el fiscal jefe Martín Lozada los recibiera este miércoles luego viajar "gracias al gobierno de Pogliano que se hizo cargo del traslado" invitándolos a pasar al diálogo en una de las salas de audiencias del nuevo palacio de tribunales en esa ciudad.