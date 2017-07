El Bolsón turismo

Posted: 28 Jul 2017 05:54 AM PDT

Una obra de amor, amistad y tragedia. Un luchador en su lecho. Un velorio. No viene nadie.

Posted: 28 Jul 2017 08:09 AM PDT

Posted: 24 Jul 2017 05:27 AM PDT

Posted: 24 Jul 2017 05:19 AM PDT

Los gansos graznan un rato y se callan es una adaptación de Tío Vania, de Antón Chéjov, realizada por la Compañía Teatro Casero de la ciudad de El Bolsón. El proyecto completa una trilogía del grupo sobre el autor ruso, conformada por Amoroso, a partir de El oso, y Ensayo ruso, sobre Pedido de mano. La puesta de Darío Levin y Adrien Vanneuville se sitúa en un espacio no convencional: una vieja carpintería ubicada en una zona semi-rural de la Comarca Andina, región donde el grupo reside. Esta propuesta borra la división y distribución habitual entre escenario y platea, en tanto el público se integra deliberadamente en la escena. Desde esa intimidad, el material chejoviano es interpelado por la geografía en la que se emplaza: la nieve, el frío, el campo y el horizonte que culmina en las montañas. Teatro Casero investiga escénicamente de qué modo, con qué resonancias, con qué modulaciones nos interroga Chéjov, hoy, en la Comarca Andina.

Posted: 28 Jul 2017 05:54 AM PDT

Posted: 24 Jul 2017 05:13 AM PDT