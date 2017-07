El Bolsón turismo

Julio en El Pantallazo Posted: 06 Jul 2017 06:41 AM PDT Jueves de Julio a las 21:30 hs SUM de FM Alas 25 de Mayo y Roca

JUEVES 6 DE JULIO NI UN PIBE MENOS

El 7 Septiembre de 2013 en el barrio de Zavaleta, en Buenos Aires, dos bandas de narcotraficantes se disputan una boca de expendio de drogas. Se disparan 105 proyectiles. Una de esas balas mata a Kevin Molina, de nueve años. Los vecinos y vecinas, nucleados en una organización horizontal, 'La Poderosa', van encontrando un sentido que trasciende las reivindicaciones inmediatas. Allá donde se sufren las consecuencias de un Estado ausente, la cámara descubre una humanidad presente.

Año: 2016

País: Argentina

Director: Antonio Manco

Guion: Giovanni Carbone

Género: Documental



JUEVES 13 DE JULIO

LAS HORAS CONTIGO

Año: 2014

Duración: 88 min.

País: México

Director: Catalina Aguilar Mastretta

Género: Comedia. Drama



Reparto

Cassandra Ciangherotti, María Rojo, Isela Vega, Arcelia Ramírez, Evangelina Martínez, Julio Bracho, Isabella Camil, Pablo Cruz, Humberto Busto



Sinopsis



Ema se entera de que está embarazada el mismo día en que viaja a casa de su abuela para acompañarla en sus últimos días. Ahí se ve forzada a convivir con su mamá, Julieta, una cantante de rancheras, encantadora y loca de la vida con la que no se lleva nada bien. Enfrentada con la tristeza de perder a su abuela y obligada a compartir esa pérdida con Julieta, Ema reconoce una nueva faceta de su madre que la ayuda a crecer, aceptar su propia maternidad y celebrar la vida que sigue a pesar de la muerte. (FILMAFFINITY)



JUEVES 20 DE JULIO

NIEVE NEGRA

Año: 2017

Duración: 91 min.

País: Argentina

Director: Martín Hodara

Género: Thriller. Drama



Reparto

Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín, Laia Costa, Federico Luppi, Dolores Fonzi, Biel Montoro, Mikel Iglesias, Liah O'Prey, Andrés Herrera, Iván Luengo



Sinopsis



Acusado de haber matado a su hermano durante la adolescencia, Salvador (Ricardo Darín) vive aislado en el medio de la Patagonia. Tras varias décadas sin verse, su hermano Marcos (Leo Sbaraglia) y su cuñada Laura, llegan para convencerle de vender las tierras que comparten por herencia. El reencuentro, en medio de un paraje solitario e inaccesible, reaviva el duelo familiar dormido. (FILMAFFINITY)



JUEVES 27 DE JULIO

IXCANUL

Año: 2015

Duración: 100 min.

País: Guatemala

Director: Jayro Bustamante

Género: Drama | Vida rural. Adolescencia



Reparto

María Mercedes Coroy, María Telón, Manuel Antún, Justo Lorenzo, Marvin Coroy



Sinopsis



María, joven maya cakchiquel de 17 años, vive con sus padres en una finca cafetalera, en las faldas de un volcán activo de Guatemala. Le espera un matrimonio concertado, proyecto que no quiere aceptar, pero del que no puede huir. María intentará cambiar su destino a pesar de su condición de mujer indígena. Pero una complicación con su embarazo la obligará a salir en busca de un hospital: el mundo moderno con el que tanto soñó le salvará la vida, pero a un precio demasiado alto. (FILMAFFINITY)



