El Bolsón turismo

EL PANTALLAZO: Me estás matando Susana Posted: 31 Jul 2017 06:14 AM PDT Jueves 3 de agosto a las 21:30 hs SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo

ME ESTÁS MATANDO SUSANA



Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a las telenovelas y los comerciales como medio de vida. Es un típico "macho mexicano", seductor, infiel, fiestero, desconsiderado, controlador y celoso. Susana, por su parte, es una escritora española que quiere aprovechar el hecho de haber obtenido una beca por pa rte de una universidad en Iowa para abandonar súbitamente a Eligio y tener tiempo y tranquilidad para escribir su novela

Año: 2016

País: México

Director: Roberto Sneider

Guion: Roberto Sneider, Luis Cámara (Novela: José Agustín)

Reparto: Gael García Bernal, Verónica Echegui, Ashley Hinshaw, Daniel Giménez Cacho, Björn Hlynur Haraldsson, Cassandra Ciangherotti

Género: Comedia



Apta para mayores de 16 años



SUM "Negro Fontenla" - FM Alas

