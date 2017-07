El Bolsón turismo

Curso: “Salvacorazones DEA con Primeros Auxilios” Posted: 22 Jul 2017 11:33 AM PDT Lunes 18 de Septiembre a las 8:30 hs Cuartel de Bomberos Las Margaritas s/n, Lago Puelo

En Lago Puelo realizaremos Salvacorazones DEA con el módulo de Primeros Auxilios del curso oficial AHA, Aquí info completa.



Curso: "Salvacorazones DEA con Primeros Auxilios"

Fecha: Lunes 18/09/2017 de 8:30 a 12:00 Hs. y 13.00 a 17:30

Lugar: Cuartel de Bomberos Lago Puelo

Domicilio: Las Margaritas s/n - Lago Puelo

Arancel: $ 1600



Breve Descripción



Este curso enseña las recomendaciones científicas actualizadas de los protocolos 2015/2020 de Primeros Auxilios y reanimación Cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia, RCP para adultos niños y lactantes, Uso del DEA, Desobstrucción de vía aérea,

Este curso es presencial es de Práctica activa con muñecos y Desbibriladores

Al finalizar el curso aprobado se podrá imprimir certificación científica legal internacional y credencial válida por dos años para utilizar DEA que podrá imprimir desde la página oficial AHA.

Cantidad de cupos : 24 participantes



Preguntas Frecuentes



¿Quiénes somos y quien avala los cursos?



Sistem Life es un centro de Entrenamiento Internacional AHA (American Heart Association), para conocer más de Sistem Life ingrese aquí:

www.sistemlife.com.ar

Los cursos brindados son cursos oficiales AHA, para conocer más sobre AHA ingrese aquí:

www.international.heart.or g/es



¿Quién dicta los cursos?



Los cursos son liderados por la Dra. Marisa Raineri, Facultada AHA y médica emergentóloga y Fernando Gentile Coordinador Gral. AHA e instructores acreditados.



¿Cómo reservo una vacante?



Puede reservar vacante mediante whatsapp al 1154701829 o bien enviar un email a espacardiopro@yahoo.com.ar indicando Nombre completo, DNI, teléfono de contacto, email, Nombre del curso y ciudad.

También puede contactarse con la Sra. Paula Siy whatsapp 2944535625.

La vacante del curso se confirma abonando el mismo mediante transferencia o depósito bancario a la siguiente cuenta.

La única cuenta oficial autorizada para realizar la transferencia es la siguiente:



Banco Santander Río

Titular: Sistem Life S.R.L

Cta. Cte. $ No: 527-000001/7

CBU No: 0720527920000000000172

CUIT No: 30-70885666-1



Una vez realice la transferencia enviar copia del comprobante por email o por whatsapp indicando Nombre completo, DNI, curso, ciudad y sede.

Las vacantes son limitadas para cada curso y la reserva por email implica compromiso de pago, por favor corrobore su participación y asistencia antes de reservar. El curso Salvacorazones DEA con Primeros Auxilios incluye material electrónico que será enviado previamente al curso por email, una vez abonado el mismo.

Puede abonar el día del curso en la medida que queden vacantes.



¿Los cursos entregan certificados y tienen examen?



Todos los cursos entregan certificados de participación , si el curso tiene examen además la certificación tendrá validez legal internacional otorgada por AHA. El curso Salvacorazones DEA incluye examen .



¿Cómo es la metodología de enseñanza y que materiales me entregan?



Estos cursos son de práctica activa sobre muñecos. Con metodología hacer mientras se mira. La franquicia permite un máximo de 3 alumnos por muñeco alentando la enseñanza a través de la práctica.

Los participantes reciben previo al curso, un libro con la teoría, este libro dependiendo del curso puede ser en papel o electrónico, guantes descartables, dispositivos de barrera, además de los elementos de bioseguridad en los muñecos. El curso Salvacorazones DEA incluye material electrónico que será enviado previamente al curso una vez abonado el mismo.



¿Con qué requisitos debo contar para inscribirme?



La edad mínima depende del tipo de curso y no existe límite máximo de edad.

Los cursos son de práctica activa sobre muñecos de modo que va a ser necesario

agacharse y ponerse de pie, sugerimos concurrir con ropa cómoda. Los cursos aquí enunciados no requieren experiencia previa y requieren al menos 18 años de edad.



¿Los cursos son arancelados?



Si, los cursos tienen un arancel que sustenta el programa continuo de capacitación en todo el país como así también, la cantidad y calidad de las herramientas que se utilizan y entregan.

Este arancel variará en consecuencia según el tipo de curso, los materiales a entregar, las horas cátedra, viáticos y alojamiento de los instructores.



¿Cómo puedo conocer donde se imparten los próximos cursos?



Ingresando en este Link podrá conocer los próximos cursos abiertos a la comunidad:

www.facebook.com/ rcpcursos/events



¿Cómo puede una institución ser anfitriona de estos cursos?



Debe contar con un espacio adecuado para la capacitación, techado, con electricidad, en donde quepan las personas a capacitar y definir si el curso va a ser cerrado para los miembros de la institución o abierto a la comunidad y contactarse a comercial@sistemlife.com.a r para incluirlo en el cronograma.



¿Cuáles son los cursos disponibles y para quienes se recomienda?



-RCP Anytime (Alumnos secundarios y comunidad en Gral.)

-Taller de lesiones Frecuentes ( Comunidad en Gral. )

-RCP para Familiares y Amigos ( Comunidad en Gral.)

-Primeros Auxilios ( Comunidad en Gral.)

-Salvacorazones DEA con acreditación Legal ( Instituciones y Lugares Donde necesiten usar Desfibriladores o tengan pensado adquirir uno)

-Espacio cardiológicamente Protegido (Lugares que teniendo Desfibriladores requieran de un protocolo de actuación con DEA)

-Taller de lesiones Frecuentes + RCP Familiares y Amigos (Comunidad en Gral.)

-Primeros Auxilios + Salvacorazones DEA ( Instituciones y Lugares Donde necesiten usar Desfibriladores o tengan pensado adquirir uno con módulo de primeros auxilios)

-BLS ( personal de Salud )



Si tiene alguna consulta adicional no dude en contactarse por email.

Saludos Cordiales

Fernando Gentile

Coordinador General

comercial@sistemlife.com.a r

