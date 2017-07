El Bolsón turismo

BIBLIOCINE: La chica del tren Posted: 30 Jun 2017 05:04 AM PDT Sábado 8 de Julio de 18 a 20 hs Biblioteca popular Lago Puelo Av. Los Notros y Las Margaritas

"The Girl on the Train" Año 2016 Duración 112 min. País Estados Unidos Director Tate Taylor Guion Erin Cressida Wilson (Novela: Paula Hawkins) Música Danny Elfman Fotografía Charlotte Bruus Christensen

Reparto

Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Luke Evans, Edgar Ramirez, Justin Theroux, Allison Janney, Lisa Kudrow, Laura Prepon, Lana Young, Nicole Bonifacio, Marko Caka, Danielle M. Williamson, Alexander Jameson, Sidney Beitz

Género

Thriller. Intriga Drama psicológico. Thriller psicológico

Sinopsis

Rachel (Emily Blunt) es una mujer devastada por su reciente divorcio que dedica cada mañana de camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que vive en una casa por la que su tren pasa cada día. Pero una mañana Rachel es testigo desde la ventana del tren de un impactante suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela... Adaptación del best seller homónimo de Paula Hawkins. (FILMAFFINITY)

Apta para mayores de 16 años (INCAA)

Premios

2016: Premios BAFTA: Nominada a Mejor actriz (Emily Blunt)

2016: Sindicato de Actores (SAG): N