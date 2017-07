El Bolsón turismo

Sobrevivir y vivir en escena" Seminario Intensivo Posted: 28 Jul 2017 07:52 AM PDT AGOSTO 2017

SEMINARIO INTENSIVO

SOBREVIVIR Y VIVIR EN ESCENA

3 días / 4 horas / 4 pilares

Clown – Improvisación – Bufón - Creación



El juego propuesto está en el título: ¿Cómo sobrevivir y vivir en escena? Haciendo comicidad el peligro de fracasar está siempre latente, por ello el abordaje por los distintos territorios propuestos va en pos de extraer de ellos recursos y herramientas que funcionen como salvavidas, o bien islas donde explayarse y sacar a flote todo el potencial que cada tallerista traiga consigo. El objetivo, entonces, será conocer y reconocer las aptitudes humorísticas y genuinas de cada uno/a, habilidades, imaginario, conocimientos, y más. Ampliando el registro y entrenando el presente.

Los tres pilares que encabezan este abanico son: clown, bufón e improvisación, tras este recorrido profundizaremos en la fusión de esta trilogía, arribando en las posibles dinámicas para la creación (composición de personaje /números). Por todo esto, este seminario apunta a la autogestión del artista, alimentando su capacidad de autodirección escénica.



Necesidades: ropa cómoda (neutral en lo posible o de unicolor sin escritos), calzado deportivo, tener preparados (no traer el primer día) elementos de engorde, relleno, medias y remeras elásticas, maquillajes (base, negro, marrón, lápiz negro), diarios. Habrá un recreo de 15 minutos donde pueden traer algo liviano para comer y beber. Importante: ganas de divertirse, aprender de los demás, compartirse y entrenar. Venir bien descansado.



Cupo: 20 personas

Destinado a actrices, actores, humoristas, circenses, cantantes y toda persona que tenga interés de ampliar su conocimiento escénico.

No es excluyente



¿Cómo me inscribo?

Enviando un mail a produccionesredondas@gmail .com y realizando una seña o el pago total del seminario.



EL BOLSON:

Martes 1 y miercoles 2.

Hora: De 9:00hs a 13:00hs

Lugar: Centro cultural Galeano

Valor: 1 dia $300. 2 dias $500.



BARILOCHE:

Jueves 3,viernes 4 y sabado 5.

Hora: De 10:00hs a 14:00hs

Lugar: El brote ( beschtedt 502)

Valor: 1 dia 300. completo $800.

ABONANDO EL SEMINARIO COMPLETO ANTES DEL 20 DE JULIO $700.