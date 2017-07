El Bolsón turismo

2da competencia folclórica de la cordillera El Bolsón 2017 Posted: 26 Jul 2017 05:16 AM PDT 2° Competencia folklorica de la cordillera

El Bolsón 2017

30 DE SEPTIEMBRE / 1 DE OCTUBRE Organización Art.-1 La comisión organizadora es la máxima autoridad dentro del evento y tendrá el compromiso de hacer cumplir el reglamento en todas sus disposiciones con las cuáles este conformado. Art.-2 El jurado será el encargado de hacer cumplir las reglas del certamen y podrá sancionar a quienes una vez en el escenario y dentro de la competencia no cumplan con las reglas. Art.-3 Podrán participar escuelas, grupos de danzas, academias, como así también parejas que no pertenezcan a alguna entidad. Art.-4 La comisión organizadora no se hará responsable por robo, hurto, accidentes o cualquier inconveniente que surgiera dentro de la competencia, como tampoco lo hará en los lugares donde estos se alberguen. Esto será exclusiva responsabilidad de cada delegación. Art.-5 Cada delegación deberá abonar una inscripción de $ 100 por participante sin excepción, $ 50 de alojamiento por persona y una entrada general para el público de $ 50. Art.-6 Cada delegación deberá designar un delegado mayor de edad, quien será el único responsable en relacionarse con la mesa coordinadora, ante cualquier duda que surgiera. Art.-7 Los participantes podrán competir en distintos rubros, pero representando a una sola delegación. Art.-8 Se aceptará un solista o una pareja por delegación en cada rubro, por categoría. Jurado Art.- 09 El jurado estará integrado por tres personas con todas sus facultades para hacerlo, por sus conocimientos, reconocida trayectoria como jurados en competencias, y son quienes tienen la máxima autoridad para calificar a los participantes. El fallo es inapelable y quienes se inscriben darán por aceptadas las disposiciones del presente reglamento. Art.-10 El jurado para calificar tomara en cuenta.

• Coreografía

• autenticidad

• expresión

• atuendo

• música

• calidad de mudanzas

• justeza

• estilo Art.-11 Ningún participante podrá exceder el tiempo estipulado por presentación en caso de no cumplirse el jurado lo descalificará. Art.- 12 La comisión organizadora en conjunto con el jurado resolverán cualquier problema que surgiera dentro del evento y que no esté dentro del reglamento. Art.-13 El delegado podrá consultar las planillas de calificación en mesa coordinadora al concluir el evento. Jurados

Liliana Randisi, Florencia Díaz, Rodolfo Gonzales Alcantara

Delegados Art.-14 El delegado deberá enviar las planillas de inscripción hasta 10 días antes del evento. No se aceptarán inscripciones fuera de término. Art.-15 El delegado será el responsable del cuidado y mantenimiento de los lugares donde se alberguen, lo que significa que cualquier daño o rotura correrá por cuenta de la delegación en su totalidad. Art.-16 Las delegaciones deberán arribar 1 hora antes de la acreditación a fin de poder ser ubicados. Se dará comienzo a las acreditaciones de 11hs. a 13hs. Donde deberán presentarse con D.N.I de cada participante sin excepción. La ceremonia de apertura será a las 18:00 hs. Art.- 17 La delegación que desee filmar la actuación de sus participantes lo hará desde la mesa coordinadora, y con autorización de la misma a fin de preservar el trabajo de los coreógrafos; de no cumplirse se procederá a penalizar a la delegación. Art.-18 Las delegaciones que lleguen una vez iniciado el certamen se podrán presentar dentro del rubro que se esté desarrollando, en caso de que no lleguen a algún rubro que ya se haya desarrollado podrán hacerlo en el momento que determine la comisión. Categorías CATEGORIA INFANTIL: hasta 12 años inclusive

CATEGORIA JUVENIL: desde 13 hasta 16 años inclusive

CATEGORIA MAYOR: desde 17 a 37 años inclusive

CATEGORIA ADULTOS: desde 38 años hasta 55 años inclusive

CATEGORIA AÑORANZA: desde 56 años en adelante

Categoría única: desde 15 años en adelante RUBROS CATEGORIA Infantil • SOLISTA DE MALAMBO SUREÑO O NORTEÑO

• PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

• PAREJA DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA

• CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL

• CONJUNTO DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA CATEGORIA JUVENIL • SOLISTA DE MALAMBO SUREÑO O NORTEÑO

• CUARTETO DE MALAMBO SUREÑO NORTEÑO

• PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

• PAREJA DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA

• PAREJA DE ZAMBA

• CONJUNTO DANZA TRADICIONAL

• CONJUNTO DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA CATEGORIA MAYOR • SOLISTA DE MALAMBO SUREÑO O NORTEÑO (final con devolución de estilo)

• CUARTETO DE MALAMBO SUREÑO O NORTEÑO, (final contrapunto)

• PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

• PAREJA DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA

• PAREJA DE ZAMBA

• CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL

• CONJUNTO DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA CATEGORIA ADULTOS

• SOLISTA DE MALAMBO SUREÑO O NORTEÑO

• PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

• PAREJA DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA

• PAREJA DE ZAMBA

• CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL

• CONJUNTO DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA CATEGORIA AÑORANZA • PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

• PAREJA DE ZAMBA

• CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL Categoría única

Danzas de práctica tradicional en la región

Este rubro se desarrollará con músicos en vivo y con sorteo de las danzas. Acorde a la cantidad de participantes se conformarán las rondas clasificatorias.

Las danzas serán PASODOBLE, RANCHERA, VALSESITO, POLKA RURAL, CHAMAME. PAUTAS Y FORMAS Se establecen las siguientes pautas, que regirán cada rubro del certamen. Art.-19

Tradicional.

Es todo aquello que respeta las manifestaciones propias autóctonas del folklore argentino en todas sus expresiones.

Se tomará en cuenta • ATUENDO (los accesorios, tocados, peinados y trajes, deben en ser auténticos o fielmente reproducidos de acuerdo a la época)

• PASOS

• MUDANZAS

• COREOGRAFIAS

• MUSICALIZACION PAREJA DE DANZA TRADICIONAL: interpretaran una danza a elección.

Art.-20 Estilizado De raíz folklórica nos demuestra la creatividad, la personalidad del coreógrafo y del bailarín respetando la esencia, el espíritu y el estilo de la danza a interpretar. La vestimenta, música y coreografía será, de acuerdo a lo que se quiera mostrar. PAREJA DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKORICA: Interpretaran una danza a elección.

Art.21

Zamba

PAREJA DE ZAMBA: acorde al número de participantes se conformarán las rondas clasificatorias, con zambas elegidas por la comisión organizadora. Las parejas finalistas serán la cantidad que el jurado crea necesarias y ganarán el derecho de subir individualmente a presentar su propuesta, siempre respetando que sea de corte tradicional.

Art.22

Parejas

Las parejas de danza deberán respetar su categoría es decir que en ningún caso y por ningún motivo podrán subir o bajar de categoría.

Conjuntos

Los conjuntos deberán estar integrados con un mínimo de 4 cuatro parejas en todas las categorías. En categoría mayor podrán subir el 20 por ciento de categoría juvenil, o bajar el 20 por ciento de categoría adulto la categoría mayor es inamovible. CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL: interpretarán una danza a elección, no debe exceder los 8 minutos.

CONJUNTO DE DANZA ESTILIZADA DE RAIZ FOLKLORICA interpretaran un cuadro coreográfico, no debe exceder los 9 minutos.

Art.- 23

La pareja de danza tradicional de la categoría juvenil, mayor, y adulto no podrá interpretar zamba ya que en estas categorías existe el rubro exclusivo zamba.

Art.-24

Danzas de práctica tradicional en la región

El objetivo de la incorporación de este rubro, es que el espacio escénico pueda dar cuenta de las adopciones y adaptaciones realizadas en los bailes populares de la región.

Art.-25

MALAMBO

CATEGORIA Infantil, juvenil, adulto

TIEMPO MINIMO PARA MALAMBO SUREÑO 3 MIN. MAXIMO 4 MIN.

TIEMPO MINIMO PARA MALAMBO NORTEÑO 2 MIN. MAXIMO 3 MIN.

CATEGORIA mayor

TIEMPO PARA LOS DOS ESTILOS MINIMO 3 MIN. MAXIMO 5 MIN.

Cabe destacar que solo en el rubro mayor los finalistas deberán hacer devolución de estilo. Es decir, el finalista de malambo norteño deberá presentar malambo sureño y viceversa.

Art.-26 El premio a mejor delegación será a sumatoria de 1° puestos

Art.-27 En el rubro que no se presenten dos participantes o más, es decir que no tengan competencia no se dará 1°premio si no llega a reunir los puntos necesarios y podrá quedar desierto.

PUNTAJE

CONTACTOS:

2944-611859 --- 2944-539608 -E-MAIL valeinostroza79@gmail.com