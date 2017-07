El Bolsón turismo

Julio en El Pantallazo Posted: 17 Jul 2017 05:46 AM PDT Jueves de Julio a las 21:30 hs SUM de FM Alas 25 de Mayo y Roca

JUEVES 20 DE JULIO NIEVE NEGRA

Año: 2017

Duración: 91 min.

País: Argentina

Director: Martín Hodara

Género: Thriller. Drama



Reparto

Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín, Laia Costa, Federico Luppi, Dolores Fonzi, Biel Montoro, Mikel Iglesias, Liah O'Prey, Andrés Herrera, Iván Luengo



Sinopsis



Acusado de haber matado a su hermano durante la adolescencia, Salvador (Ricardo Darín) vive aislado en el medio de la Patagonia. Tras varias décadas sin verse, su hermano Marcos (Leo Sbaraglia) y su cuñada Laura, llegan para convencerle de vender las tierras que comparten por herencia. El reencuentro, en medio de un paraje solitario e inaccesible, reaviva el duelo familiar dormido. (FILMAFFINITY)



JUEVES 27 DE JULIO

IXCANUL

Año: 2015

Duración: 100 min.

País: Guatemala

Director: Jayro Bustamante

Género: Drama | Vida rural. Adolescencia



Reparto

María Mercedes Coroy, María Telón, Manuel Antún, Justo Lorenzo, Marvin Coroy



Sinopsis



María, joven maya cakchiquel de 17 años, vive con sus padres en una finca cafetalera, en las faldas de un volcán activo de Guatemala. Le espera un matrimonio concertado, proyecto que no quiere aceptar, pero del que no puede huir. María intentará cambiar su destino a pesar de su condición de mujer indígena. Pero una complicación con su embarazo la obligará a salir en busca de un hospital: el mundo moderno con el que tanto soñó le salvará la vida, pero a un precio demasiado alto. (FILMAFFINITY)



