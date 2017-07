El Bolsón turismo

CINE EN LA BIBLIOTECA: Twin Peaks: Fire Walk with Me Posted: 10 Jul 2017 09:50 AM PDT Viernes 14 de Julio a las 19 hs Biblioteca Sarmiento de El Bolsón

Av. San Martín y Roca



Twin Peaks: Fire Walk with Me

Estados Unidos, 1992, 129'

Idioma original. Subtitulada.

Apta para mayores de 16 años. Dir.: David Lynch Estados Unidos, 1992, 129'Idioma original. Subtitulada.Apta para mayores de 16 años. Intriga. Thriller. Drama | Thriller psicológico. Drogas. Prostitución. Precuela. Película de culto. Cine independiente USA Precuela de la famosa serie televisiva "Twin Peaks" en la que recorremos los últimos siete días de Laura Palmer. Durante el día, Laura es una popular estudiante modelo en el instituto. Por la noche se asfixia entre drogas y sexo hasta la adicción. Su carrera hacia la autodestrucción viene provocada por los continuos abusos del malvado ente conocido como Bob, que habita los bosques de Twin Peaks desde tiempos inmemoriales. Pero en un ataque de lucidez, Laura se da cuenta de que está conduciendo a su única amiga Donna por el mismo trágico sendero... (FILMAFFINITY) Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=snP5dMsFoAY La entrada es a la gorra. Los esperamos!