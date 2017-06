Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Se suspenden todas las actividades escolares Posted: 16 Jun 2017 08:02 AM PDT

























El Consejo Regional Zona Andina Sur, informa que se suspenden todas las actividades escolares el día de la fecha en todos los establecimientos, turnos y modalidades de la Zona que comprende la región de El Manso, Río Villegas, El Foyel, Mallín Ahogado, Rinconada de Nahuelpán, Los Repollos, Cuesta del Ternero, Ñorquin-có y el sector urbano, debido a los diferentes inconvenientes generados por la nevada como ser la caída de árboles, postes de luz, cables cortados, etc.