Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Vecinos del barrio Lujan reclaman por conexión de energía Posted: 15 Jun 2017 03:45 AM PDT

Lo hicieron cortando la ruta nacional 40, en el reclamo piden que después de 8 años le conecten servicios básicos como agua y luz, por su parte desde el municipio bolsones indicaron que es una situación heredada y que esperan un plan de obra de Edersa, "me llama la atención que haya refertes políticos en el reclamo que sabemos que no viven en esta toma", remarco Jorge Varela.



Lo hicieron cortando la ruta nacional 40, en el reclamo piden que después de 8 años le conecten servicios básicos como agua y luz, por su parte desde el municipio bolsones indicaron que es una situación heredada y que esperan un plan de obra de Edersa, "me llama la atención que haya refertes políticos en el reclamo que sabemos que no viven en esta toma", remarco Jorge Varela.