Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

En vuelco cerca de Río Pico murió Marcela Amado, ex intendenta de Gobernador Costa Posted: 14 Jun 2017 12:21 PM PDT























ESCRIBANOS El accidente ocurrió a pocos kilómetros de Río Pico, con ruta congelada y con nieve, según se indicó desde la Regional de Policía de Esquel. La víctima fatal, Marcela Amado, fue intendenta de Gobernador Costa y siempre tuvo militancia en el "dasnevismo", ocupando cargos como delegada de reparticiones provinciales. El despiste fue protagonizado por una camioneta de IPVyDU ocupada por tres personas, entre ellas la ex jefa comunal que habría salido despedida del habitáculo.