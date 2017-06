LIMITE42º Paralelo de Noticias

CARTA: LECTORES AL LÍMITE CON LA EDUCACIÓN Posted: 28 Jun 2017 06:53 PM PDT A LOS PADRES, DE HIJOS UNIVERSITARIOS...

Hoy, con mucho dolor, recibí un mensaje de mi hijo, donde me copiaba el de la muy politizada (como la mayoría en el país) Universidad Nacional del Comahue, informándoles, que una vez más tomará medidas de fuerza en reclamo por el ajuste de este gobierno, y por lo tanto NO HABRÁ mesas de exámenes, en julio, probablemente en agosto, y muy posiblemente, no se dé inicio al ciclo lectivo del segundo cuatrimestre, tomando de rehenes, una vez más a nuestro hijos, y a nosotros los padres, que con muchísimo esfuerzo, hacemos lo imposible para que nuestros chicos, se reciban y sean buenos profesionales. Cuando digo, una universidad altamente politizada, lo digo con conocimiento de causa. Sabiendo que hay profesores, que resignan sus horas cátedras, para hablar del ajuste , de Macri, de este gobierno, o sea… de política y de SUS ideales, y que no se le ocurra a ningún alumno, levantar la mano, y pensar distinto, porque quedará marcado como el "enemigo" y difícilmente podrá aprobar su materia en el futuro, al menos… eso es lo que nuestros chicos sienten.

Siento bronca, impotencia, dolor, tristeza, de ver cómo nos han tomado presos de un sistema, que parece imposible de modificar.

Me pregunto, si estos profesores, que poco parece importarles sus alumnos ¿tan rápido se olvidaron?... del esfuerzo que significa para un joven concurrir a la facultad, mucho más, aquellos que son de lejos, hay chicos, que ven a sus padres cada tres meses, otros una vez por año, ya que los hay, del norte del país que depositaron, su confianza y su sueño en esta universidad tan lejana, me refiero a la sede de Bariloche.

Hay alumnos que trabajan para pagar su pensión, su plato de comida. Hacen cuadras y cuadras caminando cagados de frío., para llegar un día, y el profesor les dé una clase sobre el ajuste gubernamental, sobre Macri, sobre Cristina, y mierda, y más mierda, y más mierda…

Hay alumnos, que tienen padres, que se revientan el lomo laburando, para pagarles su carrera, seguramente, como lo hicieron, lo propios padres, de quienes hoy parece, se olvidaron de tanto esfuerzo, hay alumnos, que ne-ce-si-tan recibirse para ayudar a sus familias…pero el modo de hacerlo, no estoy de acuerdo, y no lo estaré nunca, mientras que el perjudicado sea el alumno.

A mi hijo, y a los chicos que hoy estudian un profesorado, les digo…. Que si el día de mañana, ante un reclamo, por más legítimo que fuere, la medida será, perjudicar a sus alumnos, para lograr el objetivo, dejen inmediatamente esta carrera, y estudien otra profesión. Sepan que la vida es muy difícil, que siempre nos presentará obstáculos, y deberemos sortearlos, con grandeza, pero sin dañar a un tercero.

Tengo muy en claro, la situación compleja que vive el país, y los responsables de esto, somos todos, aunque por supuesto, no todos, en la misma medida. También tengo claro, que los menos responsables, son los PRINCIPALES perjudicados hoy.

Seguramente, nada voy a lograr con esta carta….sinceramente, espero que muchos padres se contacten conmigo, para ver qué podemos hacer, pero la verdad, no tengo muchas ilusiones, pero sí sé que una vez más, no pienso quedarme, ni sentado, ni callado, ante lo que creo injusto.



OSCAR PERETTI Oscarperetti@elbolson.com







