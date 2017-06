LIMITE42º Paralelo de Noticias

FUE DETENIDO EL LÍDER DEL MOVIMIENTO RADICAL MAPUCHE FACUNDO JONES HUALA Posted: 27 Jun 2017 06:58 PM PDT FUE EN UN OPERATIVO DE GENDARMERÍA NACIONAL Un operativo de rutina de la Gendarmería Nacional culminó con la detención del activista mapuche Facundo Jones Huala, líder del movimiento radical RAM. La detención se produjo en el puesto Villegas, destacamento de la fuerza federal en Río Negro, quedando a disposición del Juzgado Federal de Bariloche. Su traslado se producirá en horas de la madrugada de mañana indicaron voceros de la justicia. Si bien no trascendieron las causas, la detención de Huala estaría fundada en que aún tiene un pedido de captura activo de parte de la Justicia chilena. La detención se produjo hoy en el puesto Villegas de Gendarmería Nacional (Foto archivo) Por estas horas, cuando trascendió la detención de Jones Huala, se estarían produciendo el movimiento de los grupos que lidera el activista mapuche con el objetivo de llegar a la zona de Villegas.



Diversas versiones circulan por estas horas sobre la detención de Huala, desconociéndose los cargos en su contra, ni sobre el traslado que se produciría en horas de la madruga, que se indica que sería hacia Neuquén, ponerlo a disposición del Juzgado Federal, aunque otras fuentes aseveran que sería trasladado a los juzgados federales en San C. de Bariloche.



A Jones Huala la Justicia chilena le reclamó en su momento la extradición por tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal; tenencia de municiones; incendio de un inmueble en zona rural; e infracción a la Ley de Extranjería al haber ingresado al vecino país de manera clandestina. La causa data de enero de 2013, con fuga a Argentina tras no haber asistido a una audiencia en octubre de 2014.



La liberación de Huala dictada por el juez Guido Otranto en Esquel, produjo un posterior dictamen de la Procuración Fiscal de la Nación cuestionando la decisión, recomendando que "el líder de Resistencia Ancestral Mapuche sea entregado al país vecino", donde se lo acusa de terrorismo.

