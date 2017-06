LIMITE42º Paralelo de Noticias

GASTOS MILLONARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL Posted: 27 Jun 2017 02:48 AM PDT GASTOS MILLONARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA

REFORMA PROCESAL PENAL Durante el último fin de semana las dependencias del Ministerio Público Fiscal se instalaron en un edificio ubicado en la intersección de las calles Anasagasti y Goedecke. Allí pagan 150 mil pesos mensuales de alquiler e invirtieron más de 4 millones para su remodelación. En tanto el viejo edificio Pilmayquén será readecuado con un gasto cercano a los 12 millones de pesos. La mudanza de los expedientes de miles de causas son trasladadas al nueve edificio Aunque la inauguración oficial, con corte de cinta incluido, será el próximo jueves con la presencia de las máximas autoridades judiciales, desde los últimos días empleados se dedicaron a realizar la mudanza a las instalaciones del nuevo edificio en el que funcionará el Ministerio Público Fiscal.

Se trata de un lugar alquilado en la intersección de las calles Anasagasti y Otto Goedecke, con un costo mensual cercano a los 150 mil pesos. El edificio pertenece a Osvaldo Arroyo y posee un total de 900 metros cuadrados, en el que se reubicarán las distintas dependencias fiscales.



Se trata de un edificio de planta libre, tal como se licitó, con el objetivo de poder hacer las obras internas en panelería desmontable, conexiones de fibra óptica y otras obras que entabló el Poder Judicial de cara a la aplicación de la Reforma Procesal Penal, con un presupuesto levemente inferior a los cinco millones de pesos, que demandó además una gran inversión en mobiliario nuevo y moderno.

Independientemente de las inversiones, aún resulta toda una incógnita saber cuál será el funcionamiento del Ministerio Público, teniendo en cuenta que a partir de la aplicación de la Reforma Procesal Penal, se realizarán mayor cantidad de audiencias orales, lo que demandará su presencia casi permanente en el edificio Pilmayquén.

En secreto y sin hacer mucho ruido, los funcionarios se quejan en la actualidad porque salen de una audiencia y entran a otra y en ocasiones no tienen ni tiempo de repasar los expedientes. Eso ocurría hasta ahora, que parcialmente se realizan las audiencias orales en el marco de la Acordada 2 del STJ y cuando los funcionarios todavía habitaban el edificio. Qué pasará en adelante, una enorme incógnita. Puertas adentro, muchos admiten que podría ser un grave error el hecho de haber escindido del edificio Pilmayquén al Ministerio Público, teniendo en cuenta además que allí seguirán funcionando todas las actividades del fuero Penal y que lo seguirá haciendo el fuero Laboral, que bien podría haber sido trasladado a otro edificio. El concepto de unidad y concentración, no fue considerado, generando otro inconveniente con el público, que en ocasiones deberá asistir al edificio del Ministerio Público, y en otras al Pilmayquén.

En el histórico edificio barilochense, en tanto, las obras de reformas serán mucho más integrales y complejas, anuncian. Por un lado por el mayor grado de deterioro que presenta, porque es parte del patrimonio histórico municipal y sólo puede ser remodelado puertas adentro y porque además pertenece al Poder Judicial, por lo que no es necesario realizar obras con panelería desmontable.

El costo total de la inversión para reforma edilicia alcanza los 12 millones de pesos, a lo que deben sumarse otros cien millones de pesos que demanda la instalación de los "shelters", que son los equipos de resguardo y transmisión de la información en formato digital (básicamente videos que reemplazan al expediente papel).

Dentro del edificio Pilmayquén, aprovechando el espacio libre a partir de la salida de las dependencias del Ministerio Público Fiscal, se reubicarán otras dependencias. Por ejemplo, el Juzgado de Instrucción 6, ocupará ese espacio del ala Costanera del tercer piso, en tanto que el espacio que deje ese organismo será ocupado por la Cámara Laboral Segunda, dejando de ese modo el primer piso completo para el fuero Laboral.

El segundo piso del edificio quedará para el foro de jueces y el tercer piso para el Juzgado de Ejecución Penal y el Cuerpo Médico Forense. Mientras que el cuarto piso todavía no tiene definiciones respecto a su uso.

En total el proyecto de reubicación de dependencias y reformas, contempla cinco etapas que culminarán en forma posterior al comienzo del nuevo Código de Procedimientos, después del mes de agosto.

Mariano Colombo

