LIMITE42º Paralelo de Noticias

DEFENSA CIVIL RÍO NEGRO ANTE OTRO ALERTA METEOROLÓGICO Posted: 24 Jun 2017 05:00 AM PDT "EL TEMPORAL AFECTÓ 11 MILLONES DE HECTÁREAS EN EL SUR DE LA PROVINCIA, DESDE LA CORDILLERA HACIA EL ESTE" La tormenta de nieve sobre la Patagonia cubrió de nieve un amplio territorio de la provincia de Río Negro, en la zona Andina y Sur. El Servicio Meteorológico Nacional indica que "en sistema de baja presión desde el Océano Pacífico atravesará la cordillera a partir del sábado 24, provocando circulación aún más intensa a la producida por el sistema anterior. Una elocuente gráfica de la tormenta de nieve en Río Negro (Fotografía Gentileza) El organismo nacional señala que "de acuerdo a lo descrito anteriormente, se indica que se espera la ocurrencia de fenómenos de lluvias y tormentas, con fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 80 y 160 km/h con ráfagas en la zona cordillerana desde Chubut hasta el sur de Neuquén, hasta el sábado 24".



En el informe vertido por el SMN , se indica que "En El Bolsón aún hay sectores sin energía eléctrica y en Santa Cruz las localidades más afectadas son las cordilleranas. El corte de cuatro días sobre la ruta nacional 3 en Chubut generó desabastecimiento y estado de emergencia. Decenas de camiones distribuidores de gas quedaron varados y no llegaron a la provincia de Santa Cruz".

En Río Negro el director de Defensa Civil Provincial, Adrián Iribarren, señaló a la prensa que "el temporal afectó 11 millones de hectáreas en el sur de la provincia, desde la Cordillera hacia el este". Iribarren detalló que las "acumulaciones de nieve fueron desde los 20 hasta los 80 centímetros" y que "los mayores perjuicios se registraron en los servicios de luz y agua y en las comunicaciones por los caminos anegados".

Destacó el trabajo de "los organismos viales para despejar las rutas", que permitieron el acceso a distintos lugares de las rutas nacionales 23 y 40 como de accesos a la Línea Sur.

En relación a la emergencia y la situación de pobladores que debieron ser socorridos por integrantes del operativo, el funcionario puso de relieve uno de los casos más delicados: "Tuvimos una emergencia en Río Chico con una mujer en avanzado estado de gravidez, rescatada de la zona rural en un vehículo Unimog, debiendo ser trasladada hasta El Bolsón".

El temporal que azotó la región trajo aparejado diversos inconvenientes que afectaron a la población en el servicio eléctrico. "Ante este temporal Edersa se vio desbordada y si bien ya se ha restablecido el servicio de luz, fue en forma provisoria", dijo el titular de la Defensa Civil rionegrina para resaltar que "La nieve derribó muchos postes del tendido eléctrico y hay que cambiarlos. Todavía hay problemas en El Manso, El Foyel y la zona de El Bolsón".



Finalmente, ante el alerta que prevalece para la región patagónica con un alerta de nuevas nevadas, Adrián Iribarren aconsejó a la población estar atenta ante un alerta meteorológico", y pidió "no moverse del lugar, salvo si es una emergencia, dando aviso el punto de partida y el de destino, y salir con la luz del día". (AM/Limite42)



----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ El organismo nacional señala que "de acuerdo a lo descrito anteriormente, se indica que se espera la ocurrencia de fenómenos de lluvias y tormentas, con fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 80 y 160 km/h con ráfagas en la zona cordillerana desde Chubut hasta el sur de Neuquén, hasta el sábado 24".----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html