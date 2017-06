LIMITE42º Paralelo de Noticias

EMERGENCIA CLIMÁTICA: RUTAS CORTADAS Y CLASES SUSPENDIDAS Posted: 18 Jun 2017 04:29 PM PDT LAS CONSECUENCIAS DE LA NEVADA Y EL FRÍO NO DAN TREGUA Este domingo en horas del mediodía habilitaron la circulación en algunos tramos de las rutas más afectadas de la región. Desde la delegación Vialidad Nacional Río Negro emite partes sobre el trabajo que realizan los equipos viales. Permanecen cerradas las nacionales 23 y 1s40. Por su parte, EL Ministerio de Educación de Río Negro suspendió las clases a través de las Delegaciones Sur, para Ing. Jacobacci, y Andina para El Bolsón.

Pasadas las 14 de hoy quedó habilitada la circulación en la ruta 237, entre Piedra del Águila y Collón Cura, que estuvo cortada desde la noche del sábado. Desde Vialidad Nacional, recomendaron transitar con extrema precaución con el uso obligatorio de cadenas. Las máquinas operaron en el despeje del hielo y la nieve, entre los kilómetros 1.482 y 1.507, sector en que se recomendó extremar las medidas de seguridad al circular por ese tramo.

Por cuestiones de seguridad las rutas nacionales 23 y el tramo 1s40, permanecerán cerradas por presencia de hielo sobre la traza y banquinas de ripio que une la represa Alicurá con el límite de Chubut, seguirán cortados hasta nuevo aviso. "La nieve se pisó pero se formó mucho hielo. Todavía no se puede abrir por una cuestión de seguridad", indicó Juan Tassara del área de comunicaciones del organismo nacional.

La nieve no se ha retirado de la región y no da tregua al comité de emergencia (COEM) que desde el viernes en El Bolsón los mantiene activo producto de la huella de la gran nevada, que superaron en algunos sectores los 50 centímetros.

El principal problema han sido las consecuentes cortes de energía por la cantidad de ramas y árboles que cayeron sobre el tendido del cableado eléctrico.

El drama mayor lo viven los vecinos de un amplio sector de Villa Turismo, sobre el faldeo del Cerro Piltriquitrón, pertenecientes al interconectado Futaleufú de la vecina localidad de Chubut. La gran mayoría de vecinos de ese barrio viven las consecuencias de estar sin luz desde el pasado jueves, con lo que acarrea la falta del servicio. Recién hacia la tarde de hoy se restituyó la energía en ese barrio.

El Concejo Deliberante declaró el viernes anterior la Emergencia Climática y las delegación Andina del ministerio de educación declaró la suspensión de clases ante el fenómeno climático, que aún no pasó según se indicaron desde el servicio meteorológico nacional, ha dejado su huella en la región.

(AM/Limite42) La Municipalidad de El Bolsón convocó a la población a colaborar con alimentos y ropa de abrigo, centralizando las donaciones en la Casa del Bicentenario, evento solidario que se prolongó hasta este lunes 19 de junio.



DISPONEN LA SUSPENSIÓN DE CLASES EN EL BOLSÓN

La Delegación Andina Sur del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y en forma conjunta con el Comité de Emergencia Municipal informan a la comunidad que el día lunes 19 de junio NO se dictarán clases en las escuelas de El Bolsón debido a las complicaciones dadas por las condiciones climáticas, ya que se busca preservar la seguridad de la comunidad educativa y la población en general.

TAMBIÉN EN LA ZONA URBANA DE JACOBACCI

El Consejo Escolar Zona Sur I, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro integrante del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal COEM Jacobacci, informa a la comunidad que el día lunes 19 de junio durante el turno mañana, NO se dictarán clases en las escuelas de la localidad, debido a las complicaciones dadas por las condiciones climáticas, y con el objeto de preservar la seguridad de la comunidad educativa y la población en general.

En este punto, a partir del pronóstico que anticipa que se registrarán temperaturas bajo cero en las próximas horas, se ha dispuesto realizar una evaluación e informar sobre el mediodía de este lunes la disposición para el dictado de clases durante el turno tarde.

La medida, es abarcativa a todas las instituciones y niveles de educación. Asimismo, recordamos que fue suspendido el ingreso de alumnos a las escuelas rurales previsto para el fin de semana en función del dictado de clases semanal.

El Comité de Operaciones de Emergencias Municipales COEM de Ingeniero Jacobacci continúa en estado de alerta ante cualquier contingencia, y mantiene vigentes las recomendaciones de evitar el tránsito vehicular y de transeúntes lo máximo posible.-



NOTA RELACIONADA

Cordillera: Todavía se espera la peor tormenta del Siglo







----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html