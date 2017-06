LIMITE42º Paralelo de Noticias

NEVADA: LA EMERGENCIA EN EL BOLSÓN PRONOSTICAN -8º ESTA NOCHE Posted: 17 Jun 2017 06:45 PM PDT EL COEM EVALÚA HORA A HORA LA CRÍTICA SITUACIÓN Una nueva reunión del Comité de Emergencia local se llevó a cabo esta noche en la sede municipal de Roca y 25 de Mayo con la presencia del intendente Bruno Pogliano (escuchar nota AMPM FM 102.9), que encabezó la reunión recién retronado de la provincia de Córdoba. El comité evaluaba las operaciones llevadas a cabo desde que entró la contingencia climática producto de la intensa nevada registrada en la Patagonia que afectó a diversas ciudades de la zona andina. Las tareas de Edersa sobre las ramas en cables una de las principales demanda (Foto Gentileza J.P.)



En El Bolsón, la nieve acumulada causó situaciones críticas y diversas inconvenientes zonas céntricas tantas como en barrios periféricos y zona rural. Para esta noche se espera el descenso de la temperatura con registros, según datos meteorológicos de -8º bajo cero.

Entre los inconvenientes, la noticia mejor esperada de los vecinos fue la restitución parcial de la energía eléctrica en el sector de Villa Turismo proveniente del enlace Interconectado de Futaleufú. También, que la empresa telefónica Coopetel y distribuidora de gas, este domingo estaría en condiciones de la recarga de garrafas que había sido suspendido por el problema de la falta de energía eléctrica.

Mañana, desde las 8 horas la casa del Bicentenario será la sede para la recepción de la ayuda solidaria a la población para colaborar con alimentos no perecederos, para familias asistidas por la emergencia. Las donaciones, entre otros será de agua potable (mineral), ropa de abrigo, calzado y calzado de abrigo, botas de goma, velas, alimentos enlatados, leche en polvo, pañales y herramientas como palas, machetes, entre otros. Las consultas para esta gesta tendrá un teléfono para comunicarse: 4483510.

En lo referente a la emergencia y las áreas de cobertura, el COEM informa que la Ruta Nacional Nº40 en el tramo Esquel – El Bolsón, se encuentra cerrado al tránsito. En tanto que hacia el Norte para el tramo El Bolsón – Bariloche se recomienda restringir el tránsito, si no se debe viajar por urgencias si bien está transitable con extrema precaución.

Se reitera que ante una emergencia comunicarse con el teléfono de Bomberos Voluntarios al teléfono 4492380. Mientras que por algún requerimiento en particular o asistencia comunicarse con la Dirección de Desarrollo Social: 4492813 a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas.

LOS DATOS DEL COEM

* El Departamento Provincial de Agua realizó una verificación del estado de los ríos y el resultado fue positivo.

* 25 familias de Mallín Ahogado fueron asistidas con elementos de extrema necesidad.

* Las máquinas afectadas a la emergencia estarán trabajando principalmente en la zona de Mallín Ahogado y Costa del Azul para mejorar la circulación y, en consecuencia, asistir a los vecinos más alejados y afectados por la nieve.

* Coopetel informó que la telefonía está funcionando en un 80%, con normalidad en la zona urbana, mientras que en la zona rural se presentan algunas dificultades.

* Coopetel también estará reseteando una central telefónica, por lo que se va a interrumpir su servicio telefónico entre las 9 y las 10 horas de este domingo 18 de junio. estará reseteando una central telefónica, por lo que se va a interrumpir su servicio telefónico entre las 9 y las 10 horas de este domingo 18 de junio.

* EDERSA restituye de a poco los sectores afectados, para la normalización del servicio eléctrico, y en la zona de Villa Turismo en los sectores pertenecientes a Edersa Río Negro.

* Se pone en conocimiento a la población en general circular con extrema precaución en toda la ciudad de El Bolsón ante el posible congelamiento de esta noche.

* El Comité de Emergencia Municipal volverá a reunirse al mediodía del domingo para analizar el estado de situación de los trabajos realizados, como así también se tratarán las acciones a seguir.

INFORME LIMITE42/ Entrevista con el Intendente Bruno Pogliano esta noche

























