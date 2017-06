LIMITE42º Paralelo de Noticias

PROMULGARON LA LEY DEL PLAN CASTELLO Posted: 15 Jun 2017 09:49 AM PDT EL BOLSÓN: INCLUYE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN PARA EL CIRCUITO MALLÍN AHOGADO La legislatura provincial dio a conocer la promulgación de la Ley del Plan Castello a través del decreto provincial 586/17, en el cual se menciona la pavimentación del circuito Mallín Ahogado entre las obras viales destacadas para El Bolsón, por un valor de 15 millones de dólares.

La aprobación y posterior promulgación del Plan Castello fue posible tras un debate casi maratónico en la Legislatura Provincial, luego de que el Gobierno Nacional habilite al ejecutivo provincial a emitir un bono de 580 millones de dólares.

El intendente Bruno Pogliano se manifestó varias veces a favor del proyecto provincial lanzado por el gobierno de Río Negro. En relación al Plan, el mandatario nacional señaló que "el municipio va a aceptar la totalidad del empréstito. Obviamente es una muy buena noticia la parte no reintegrable".

Respecto a los fondos que ingresarán al municipio, Pogliano manifestó que "la utilización de los fondos no será en vano. Vamos a diagramar un foro de las 10 juntas vecinales constituidas y realizaremos obras prioritarias para cada barrio" resaltó oportunamente.

Cabe destacar que la obra de pavimentación del circuito Mallín Ahogado está estipulada dentro del Plan Castello y será beneficiosa para El Bolsón, obra proyectada con una evaluación presupuestaría en el orden de los de 15 millones de dólares

La distribución de los recursos generó discrepancias entre los legisladores sin embargo, se determinó que habrá un apartamiento del 10% para los municipios, de los cuales el 50% se repartirá en partes iguales. El resto de los fondos será asignado según el índice de coparticipación.

En este caso los municipios recibirán fondos -además de las obras dentro del Plan Castello- que serán destinados y administrados por cada gobierno municipal.

En tanto que la fragmentación será "no reintegrable". Es decir que no se tendrán que devolver.

Prensa MEB



