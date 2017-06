LIMITE42º Paralelo de Noticias

EL CASO DE LOS SOBORNOS: SON 42 NOMBRES. TAMBIÉN HAY LOBISTAS Y EMPRESARIOS Posted: 12 Jun 2017 03:29 PM PDT ODEBRECHT: OSCAR PARRILLI Y EL CÍRCULO ÍNTIMO DE JULIO DE VIDO FIGURAN EN LA LISTA Cuarenta y dos nombres. Según la Justicia de Estados Unidos este es el número de los "coimeados" en Argentina por la constructora brasileña Odebrecht, que buscaba así hacer negocios en nuestro país. Los 42 acusados fueron mencionados con sus propios nombres propios en los tribunales estadounidenses por los coimeros que pagaron las coimas a los coimeados.

Ejecutivos del holding brasileño, procesados penalmente por este delito, revelaron el secreto a voces de Odebrecht para ganar licitaciones y contratos en América y África: coimear a funcionarios, lobistas, legisladores, empresarios y sindicalistas.

Según publica el diario Clarín , se supo por fuentes oficiales que la lista de 42 nombres del caso Odebrecht en poder de la Casa Blanca incluye a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido; el titular de un organismo investigado por esta causa en la Argentina; un personaje del jet set asesor de la constructora; un banquero, un gremialista y ejecutivos de una empresa antes propiedad de un familiar del presidente Mauricio Macri. En la lista sobresale uno de los funcionarios más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

La ex presidenta se reunió dos veces a solas con Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de la constructora, hoy preso en Brasil por el pago de sobornos. Es el "delator premiado" que más habla, y el que más calla.

La Presidencia lo supo por interlocutores formales del Gobierno que viajaron en las últimas semanas a Estados Unidos y Brasil.

La Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso, había colaborado con jueces y fiscales de EE.UU. aportando documentación. Fue en febrero.

Otros nombres se van sumando. Entre ellos, el secretario general de la Presidencia K y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli.

Los "delatores" de Odebrecht declararon bajo un mismo formato con los investigadores norteamericanos: detallaron quién fue sobornado, qué día, mediante qué banco se le pagó y por cuál de sus sucursales.

Debieron aportar el número de cuenta en la que depositaron lo que ellos describieron como sobornos. Y, en algunos casos, indicar si la cuenta pertenecía a sociedades offshore. El destinatario final de esos pagos irregulares figura siempre con nombre y apellido.

Además de Parrilli, está en la lista otro funcionario K que está siendo investigado en la Argentina por un caso de posible corrupción en una obra pública construida por Odebrecht. Es Carlos Ben, ex titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), que trabajó para que la firma brasileña hicieron una planta potabilizadora en el Tigre.

No faltan los asesores más influyentes del ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Entre ellos, quien fue su subsecretario en la Secretaría de Coordinación y Control de Planificación, Roberto Baratta.

Tampoco falta el ex secretario privado de De Vido, José María "El Vasco" Olazagasti, un hombre sin designación oficial en el ministerio K de la obra pública que sin embargo viajaba en nombre de su jefe con pasaporte diplomático.

Entre los "delatados" también figura como coimeado un sindicalista de la CGT. Y un banquero que financió algunos de los negocios más importantes del poder K.

Como ya trascendió, en Estados Unidos también se mencionó a quien había admitido ser asesor de la empresa brasileña en la Argentina, Jorge "Corcho" Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez y amigo personal del hijo de De Vido, Facundo.

El ministro de Planificación podría no estar incluido en el primer listado de "coimeados" que elaboró Odebrecht y tiene el Departamento de Justicia estadounidense.

Pero sí están todos sus subalternos más importantes. Incluidos el ex secretario de Obras Públicas, José López, hoy preso. Y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, también encarcelado por corrupción.





----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ ----------------------opina, comunícate con limite 42------------------ http://www.limite42.com/p/comunicate.html