LIMITE42º Paralelo de Noticias

SOBRE LA FALTA DE MÉRITO A RUBÉN LÓPEZ ACUSADO DE ABUSO SEXUAL Posted: 11 Jun 2017 04:52 PM PDT LEGISLADORES DEL FPV PIDEN LA CABEZA DE LA JUEZA SONIA MARTÍN Los diputados rionegrinos Pita, Mango y Rochás adelantaron que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura a la Jueza Sonia Martín, que se encuentra a cargo de la causa penal contra el ex Legislador de JSRN Rubén López y el ex futbolista Luis Abramovich, acusados por abuso sexual. "Queremos fuera del Poder Judicial a la Jueza Sonia Martín", expresaron

En tal sentido, los legisladores del bloque de la bancada opositora, manifestaron que "no queremos que jueces indignos sigan estando un día más en la estructura del Poder Judicial de Río Negro porque la impunidad sólo es posible con jueces que la avalen y la permitan" y sostuvieron que "quienes escuchamos el reclamo de Justicia que toda la sociedad exige en cada marcha, tomamos la decisión de impulsar un Jury en contra de la jueza Sonia Martín".



Por último, advirtieron que "no es la primera vez que esta magistrada genera daños a la sociedad. Hoy el recuerdo de Otoño Uriarte y Santiago Sagredo también siguen clamando por Justicia" y agregaron que "fue la ineptitud de estos funcionarios la responsable que estas heridas sigan abiertas".

