LIMITE42º Paralelo de Noticias

POBLADOR DEL RÍO AZUL DENUNCIA LA USURPACIÓN DE TIERRAS DE SU PROPIEDAD Posted: 10 Jun 2017 06:36 PM PDT "UN PROBLEMA QUE TIENE CASI 8 AÑOS SIN QUE NADIE INTERVENGA", DIJO SU DUEÑO Aldo González, poblador de la zona del río Azul denunció que sufre las consecuencias de la ocupación de una importante cantidad de hectáreas dentro sus tierras, linderas al límite interprovincial del Paralelo 42º, que son de su propiedad, y no halla respuestas de las autoridades de El Bolsón como tampoco desde las de Lago Puelo, indicó en el programa de radio Límite42 AM FM 102.9. En los estudios de la radio Aldo González y su hija Micaela, denunciaron la usurpación de sus tierras Además denunció que la historia de la ocupación en la línea de ribera, zona inundable, es un largo proceso de denuncias sin respuestas que lleva más de siete años y que se agravó en los últimos días, cuando los ocupantes de esas hectáreas procedieron al cierre del único ingreso que tiene al campo para el arreo y alimentación de los animales, como para e ingresar del lugar: "Incluso, fuimos varias veces amenazados con armas de fuego por los ocupantes, quienes la semana pasada cortaron adrede un Coihue, árbol que cayó sobre la calle impidiéndonos entrar por el lado del Paralelo, que es el otro acceso a nuestra casa. Ahora no podemos ingresar porque toda la familia está amenazada por esta gente", resaltó González.

Una de las pruebas la fotografía que muestra el árbol caído en la calle de ingreso al campo. Consultado sobre las gestiones de denuncias, a las que González dijo haber realizado en varias oportunidades en la comisaría 12º de El Bolsón, señaló que no obtuvo ninguna respuesta y que, por el contrario, "los agentes se pusieron de lado de los ocupantes", dijo "porque la señora que dice ser la dueña de esas hectáreas, les dijo a la policía, que nosotros la hemos agredido y golpeado en varias oportunidades".

Aldo González dijo haber realizado una denuncia en la fiscalía del Dr. Arrién, donde "le presentamos fotografías y un video donde se ve claramente cómo nos agreden", a la vez que denunció que fueron amedrentados por un arma de fuego: "disparo que le pasó a mi hija a pocos centímetros" (ver video).



Vídeo de la agresión sufrida por la familia González, vecinos del río Azul que sufren la toma de sus tierras

la toma de sus tierras









