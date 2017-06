Gatti es el candidato del acuerdo Macri - Weretilneck





El Frente Grande sostiene que al candidato a diputado

nacional de Juntos Somos Rio Negro lo eligió el gobierno de Macri



"Para nosotros no fue una sorpresa el candidato de Weretilneck, ya que el 20

de enero de este año hubo una reunión en el despacho del Ministro del

Interior, Rogelio Frigerio, donde se comenzó a gestar la candidatura de

Fabian Gatti", señaló el presidente del Frente Grande, Julio Accavallo,

consultado sobre los candidatos de Juntos Somos Rio Negro.



"En el encuentro, donde estuvieron presentes Miguel Pichetto, el titular de

Economía, Isaias Kremer y Fabian Gatti, el gobernador Weretilneck logró

apoyo para refinanciar la deuda, pero a cambio le habrían sugerido el perfil

de los candidatos. El diario Río Negro en la nota que publica sobre la

reunión señala que la reunión de Frigerio y Weretilneck fue exclusivamente

política" afirmó el dirigente frentista.



Asimismo agregó que "el gobierno nacional les impuso a los gobernadores que

no son de Cambiemos pero apoyan el gobierno de Macri, que los candidatos a

diputados les respondan directamente para que aprueben en el Congreso, sin

objeciones, las leyes que necesitan y que tengan antecedentes de

antikirchnerismo".



En ese sentido Accavallo recordó que Fabian Gatti en el año 2009 cuando fue

candidato con Magdalena Odarda y Elisa Carrio expresó su más sentido

antikirchnerismo.



El candidato de Juntos Somos Rio Negro en ese momento planteaba que "en

cuanto el matrimonio Kirchner siga manejando este país vamos a seguir en

este proceso de oposición institucional y social. Este gobierno atenta

contra la democracia y contra la existencia del Estado de derecho y hace ya

mucho tiempo que a los argentinos les provoca náuseas".



"Por eso resulta llamativo ahora escucharlo hablar de que no hay que caer en

la grieta, cuando fue junto con Magdalena Odarda y Elisa Carrio un ferviente

militante antikirchnerista" planteó el presidente del Frente Grande.



"Estas son las razones por las cuales el gobierno nacional no se preocupa ni

va a hacer campaña por los candidatos de Cambiemos en Rio Negro, porque sus

verdaderos candidatos son los que impulsa el gobernador Weretilneck y son

los que van a levantar la mano por las leyes de Macri" finalizó Accavallo.