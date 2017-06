El Bolsón turismo

Curso de iniciación al esquí de travesía Posted: 07 Jun 2017 12:10 PM PDT

Este curso fue especialmente diseñando para ofrecer de manera intensiva las herramientas necesarias para iniciarse en la práctica del esquí de travesía. Por lo tanto se enfatizará en el conocimiento adecuado de las técnicas, del equipo y de los elementos de seguridad básicos para poder practicar esta disciplina invernal.

INSTRUCTOR: Víctor Krajcirik





CRONOGRAMA

Día 1

Presentación del curso, charla introductoria. Exposición del equipo, caracterización del mismo y de su adecuado manejo.

Práctica de las técnicas de marcha, conversiones, transiciones, progresiones y descenso. Manejo de elementos obligatorios de seguridad: ARVA, pala y sonda.

Día 2

Travesía en la que se practicará todo lo aprendido en el curso: técnica, manejo del equipo, logística y nociones básicas obligatorias de seguridad.

Día 3

Salida a la montaña (lugar a acordar en función de las condiciones climáticas)



PROGRAMA

1 - Nociones introductorias al esquí de travesía

2 - Aspectos logísticos de una salida de esquí de travesía

3 - Presentación del equipo

4 - Preparación física

5 - Técnicas de travesía

6 - Elementos de seguridad



1- Nociones introductorias al esquí de travesía

Qué es el esquí de travesía, qué uso se le da: aproximación a los cerros, turismo, competición, deporte.

2- Aspectos logísticos de una salida de esquí de travesía

Información sobre el destino: características del terreno, duración del recorrido, condiciones climáticas, nevológicas.

Características del grupo, su nivel de preparación físico, ritmos, equipos grupales e individuales, elementos de seguridad, botiquín, equipo de reparaciones.

Traslados, comunicación.

3- Presentación del equipo

El equipo de esquí de travesía, caracterización y diferencias con el esquí alpino

Requerimiento y cuidados del equipo

4- Preparación física

Adecuación a la actividad, cuidados en el terreno, alimentación, hidratación, medicina preventiva.

5- Técnicas de travesía

Progresión

Todos en una huella cambiando el trazador. La huella debe ser cómoda, con poca inclinación. Debe realizarse una buena lectura del terreno, por los filos y las zonas seguras. Mirar las pendientes suaves. Deberá prestarse especial atención a las cornisas, al hilo, las placas y otras dificultades.

Aumentar la distancia entre los esquiadores cuando el terreno lo amerite para prevenir riesgos. En terrenos donde haya sospecha de riesgo esquiar de lugar seguro a lugar seguro de a uno y con observación del grupo. Si se analiza un riesgo real, como por ejemplo una placa, siempre es conveniente retirarse. Cuando el trazado adquiere la forma de letra "Z" debe prestarse mucha atención ya que podrían producirse cortes y quienes marchar arriba podrían producir un corte sobre sus compañeros.

Debemos considerar que el avance en grupo es mas eficiente con una sola huella cómoda que una muy vertical y dificultosa. Tanto la huella como el ritmo del grupo deberán transcurrir en función del miembro mas débil del grupo.

Paso de Marcha

El paso debe ser natural al igual que el bastoneo, deben evitarse los pasos largos y bastoneos con empuje prolongado. Para una mayor comodidad durante el ascenso se recomienda que los bastones sean levemente más largos que los del esquí alpino.

Debemos minimizar el esfuerzo, comenzar por debajo de nuestras posibilidades y luego ir al ritmo de mas lento del grupo. Debemos dejar reservas de energía para el fin del día.

Es conveniente adquirir equipo liviano, las pieles de mohair deslizan mejor que las de nylon traccionan mejor y son más duraderas.

En la mochila es importante el abrigo. Es común salir sobre abrigado y en marcha entrar en calor y transpirar mojando la ropa. Luego desabrigarnos para enfriarnos. Este error se evita saliendo levemente liviano de ropa y si es necesario detenerse antes de transpirar para quitarse el sobre abrigo.

Siempre es bueno coordinar esta maniobra para realizar la tarea junto con el resto del grupo, así se evitan las detenciones innecesarias. Debemos buscar un paso cómodo y regular para detenernos lo menos posible, y de hacerlo los períodos de detención deben ser breves para evitar enfriarnos. Recordar el uso de guantes, casco, antiparras aun ascendiendo y cuando el grupo se detiene.

Dos factores que deben ser tenidos presente son la hidratación y la alimentación.

Conversiones

Existen variadas formas de conversiones. Debemos tener un buen conocimiento de las mismas para realizarlas con fluidez y estabilidad de tal manera que podamos minimizar esfuerzos.

Transiciones

Hay dos tipos de transiciones: una para iniciar el ascenso y otra para iniciar el descenso. La primera consiste en el pegado de las pieles de foca, se aflojan las botas y desbloquean sus taloneras. La segunda transición implica el despegado de las pieles de focas, la fijación de los talones y el ajustado de las botas. Dentro de las transiciones también se puede agregar la colocación de grampones y la adecuada colocación de los esquíes en la mochila. Si bien son acciones básicas para la práctica del deporte, un manejo consciente de las técnicas de transición es esencial por ejemplo en condiciones climáticas no favorables.

Descenso

Las condiciones de la nieve, casi siempre virgen, los obstáculos imprevistos, la inclinación del terreno, la severidad del ambiente, el peso de la mochila y el cansancio acumulado durante la ascensión son factores que deben superarse y que exigen del esquiador de montaña un buen dominio de la técnica de descenso. El principio básico debe ser la seguridad por encima del estilo, evitando caídas que aumentan la fatiga y el riesgo de inoportunas lesiones. Hay que recordar que no encontraremos nieve pisada por una maquina y para que el descenso no se convierta en un suplicio o se alargue excesivamente debemos desenvolvernos con agilidad.

6- Elementos de seguridad

Se enfatizará en la caracterización de las funciones y el manejo de tres elementos de seguridad recomendables: el ARVA, la pala y la sonda. Destacando la importancia de estos elementos en conjunto en la conformación del equipo de seguridad eficaz.

ARVA: Aparato de rescate de victima de avalancha. Manejo adecuado, emisión y rastreo. Debe estar siempre en adecuadas condiciones: funcionamiento, pilas con carga completa, arnés adherido en todo momento al cuerpo

PALA: Resistente, ligera, con mango apropiado, dentro de la mochila y en un lugar de fácil acceso

SONDA

Elementos mínimos para realizar un vivac en la montaña: aislante, campera o bolsa de dormir de pluma, cubre bolsa o una carpa auxiliar, Botiquín grupal.



COSTO TOTAL DEL CURSO $1700

EQUIPO NECESARIO: ESQUIES DE TRAVESIA, BOTAS, PIELES, BASTONES, CASCO, MOCHILA, ARVA, PALA, SONDA, LENTES DE SOL, ROPA ADECUADA.

(En caso de no poseer equipo propio contamos con equipamiento en alquiler, avisar previamente – precio promocional para quienes realizan el curso)







