El Bolsón turismo

Viernes 9 de Junio Edu "Pitufo" Lombardo presenta "Más sólo que el Uno" El músico uruguayo presenta su espectáculo de canciones propias de cuna carnavalera y beatlera, en guitarra, accesorios y voz. También estará brindando una Clínica y Taller de de Murga Uruguaya a las 16 Hs. el mismo día en Casa del Bicentenario Horario: 21 Hs. Entradas: anticipadas $200.- En puerta $250.- Estudiantes de música y Murgas de la Comarca $150.- (presentando alguna constancia)