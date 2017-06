El Bolsón turismo

JUNIO en EL PANTALLAZO Posted: 15 Jun 2017 04:53 AM PDT





El Jueves 15 de Junio a las 21:30 hs SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo



El Pantallazo te invita a ver





Jueves 15 de Junio



Título original: Que Horas Ela Volta?aka

Año: 2015

Duración: 108 min.

País: Brasil

Director: Anna Muylaert

Reparto: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli, Michel Joelsas, Helena Albergaria

Género: Drama | Familia

Sinopsis



Val es una asistenta interna que se toma su trabajo muy en serio. Sirve a un adinerado matrimonio de São Paulo día y noche, y cuida a su hijo adolescente, al que ha criado desde su infancia y con el que tiene una relación muy especial. El orden de este hogar parece inquebrantable, hasta que un día llega desde su ciudad de origen la inteligente y ambiciosa hija de Val, Jessica, a la que había dejado al cuidado de unos familiares en el norte de Brasil trece años atrás. La presencia de la joven pone en peligro el balance de poder en la casa. Esta nueva situación pondrá en tela de juicio las lealtades de Val y le obligará a valorar lo que está dispuesta a perder. (FILMAFFINITY)



Jueves 22 de Junio



Título original: Un padre no tan padreaka

Año: 2016

Duración: 94 min.

País: México

Director: Raúl Martínez

Reparto: Héctor Bonilla, Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, Sergio Mayer Mori, Arturo Barba, Camila Selser, Tina French, Tim Ross, Natália Subtil, Yulian Diaz, Gabriel Nuncio, Zamia Fandiño, Eduardo Tanus, Octavio Anza, Sergio Bonilla, Raúl Adalid, Jaime del Águila

Género: Comedia | Vejez. Familia

Sinopsis



Cuando don Servando Villegas (85), un buen viejo patriarca mexicano es expulsado de su casa de retiro, su hijo más joven, Francisco, lo lleva con él. Don Servando está a punto de descubrir la verdad sobre su hijo y su forma de vida. (FILMAFFINITY)

Jueves 29 de Junio



Título original: Gilda, no me arrepiento de este amor

Año: 2016

Duración: 116 min.

País: Argentina

Director: Lorena Muñoz

Reparto: Natalia Oreiro, Lautaro Delgado, Javier Drolas, Susana Pampín, Roly Serrano, Daniel Melingo, Ángela Torres, Daniel Valenzuela, Vanesa Weinberg

Género: Drama | Biográfico. Música

Sinopsis



Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, Myriam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con su dulce voz, Gilda marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre Ríos. Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferentes generaciones y su figura trascendió fronteras. (FILMAFFINITY)

Anime y Sushi Posted: 15 Jun 2017 09:27 AM PDT Viernes 16 de Junio a las 21:30 hs SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo

FM Alas 89.1 y Otras Yerbas presenta; Nipon nait. "kimi no nawa (your name)".

2016 mejor anime de historia en japon. (scinencia ficcion, amor y comedia).

peli a la gorra.sushi, tempura,torta de kio, y mas anime o mas musica

viernes 16 de junio. sum negro fontenla. casi invierno. nipon nait

Noche Arabe en La Bandurria Posted: 15 Jun 2017 09:28 AM PDT

Viernes 16 de Junio a las 21 hs La Bandurria Cervecería Ruta 16, KM 10.08

✴ ✴

Disfruta de la cerveza artesanal y los platos de la casa y porque no alguna especialidad árabe ;)

Maratón de arte en el ISFDA 814 Posted: 15 Jun 2017 04:54 AM PDT Viernes 16 de Junio a las 19 hs ISFDA 814, Sede La Isla (Escuela Nº194) Lago Puelo La maraton de arte nace de la necesidad de visibilizar a la Escuela de Artes de la Cordillera nº 814 de Lago Puelo.

Por eso se los invita a que vengan a disfrutar de esta pequeña maraton, que contara con estudiantes de Artes Visuales realizando una muestra de sus trabajos, a los estudiantes de musica realizando intervenciones musicales y a un grupo de estudiantes de teatro que realizaran una pieza teatral llamada "ESTO" de la dramaturga Alejandra varela.



Sinopsis de ESTO:

Lo aparentemente insignificante se vuelve trágico. Una grieta en cualquier sistema desata una reacción radical, con la intención de restaurar su lógica. Pero nadie sale ileso. Castigar al otro, es tambien, una forma de castigar a quien ejerce el castigo.

ESTO es lo que presenciaremos.



-Actuan:

Ingrid Rocha, Ayelen Salomon, Paula Acebal & Brian Ignacio.

-Musica original y en vivo:

Francisco Picheto.

-Dirige:

Dario Levin.

FESTIFERIA, intervenciones teatrales y música. Posted: 15 Jun 2017 04:55 AM PDT Sábado 17 de Junio a las 19 hs Espacio Ave Fénix Valle Nuevo 60

Curso de iniciación al esquí de travesía Posted: 15 Jun 2017 04:56 AM PDT Sábado 17 al Lunes 19 de Junio Cerro Perito Moreno Este curso fue especialmente diseñando para ofrecer de manera intensiva las herramientas necesarias para iniciarse en la práctica del esquí de travesía. Por lo tanto se enfatizará en el conocimiento adecuado de las técnicas, del equipo y de los elementos de seguridad básicos para poder practicar esta disciplina invernal.

INSTRUCTOR: Víctor Krajcirik





CRONOGRAMA

Día 1

Presentación del curso, charla introductoria. Exposición del equipo, caracterización del mismo y de su adecuado manejo.

Práctica de las técnicas de marcha, conversiones, transiciones, progresiones y descenso. Manejo de elementos obligatorios de seguridad: ARVA, pala y sonda.

Día 2

Travesía en la que se practicará todo lo aprendido en el curso: técnica, manejo del equipo, logística y nociones básicas obligatorias de seguridad.

Día 3

Salida a la montaña (lugar a acordar en función de las condiciones climáticas)



PROGRAMA

1 - Nociones introductorias al esquí de travesía

2 - Aspectos logísticos de una salida de esquí de travesía

3 - Presentación del equipo

4 - Preparación física

5 - Técnicas de travesía

6 - Elementos de seguridad



1- Nociones introductorias al esquí de travesía

Qué es el esquí de travesía, qué uso se le da: aproximación a los cerros, turismo, competición, deporte.

2- Aspectos logísticos de una salida de esquí de travesía

Información sobre el destino: características del terreno, duración del recorrido, condiciones climáticas, nevológicas.

Características del grupo, su nivel de preparación físico, ritmos, equipos grupales e individuales, elementos de seguridad, botiquín, equipo de reparaciones.

Traslados, comunicación.

3- Presentación del equipo

El equipo de esquí de travesía, caracterización y diferencias con el esquí alpino

Requerimiento y cuidados del equipo

4- Preparación física

Adecuación a la actividad, cuidados en el terreno, alimentación, hidratación, medicina preventiva.

5- Técnicas de travesía

Progresión

Todos en una huella cambiando el trazador. La huella debe ser cómoda, con poca inclinación. Debe realizarse una buena lectura del terreno, por los filos y las zonas seguras. Mirar las pendientes suaves. Deberá prestarse especial atención a las cornisas, al hilo, las placas y otras dificultades.

Aumentar la distancia entre los esquiadores cuando el terreno lo amerite para prevenir riesgos. En terrenos donde haya sospecha de riesgo esquiar de lugar seguro a lugar seguro de a uno y con observación del grupo. Si se analiza un riesgo real, como por ejemplo una placa, siempre es conveniente retirarse. Cuando el trazado adquiere la forma de letra "Z" debe prestarse mucha atención ya que podrían producirse cortes y quienes marchar arriba podrían producir un corte sobre sus compañeros.

Debemos considerar que el avance en grupo es mas eficiente con una sola huella cómoda que una muy vertical y dificultosa. Tanto la huella como el ritmo del grupo deberán transcurrir en función del miembro mas débil del grupo.

Paso de Marcha

El paso debe ser natural al igual que el bastoneo, deben evitarse los pasos largos y bastoneos con empuje prolongado. Para una mayor comodidad durante el ascenso se recomienda que los bastones sean levemente más largos que los del esquí alpino.

Debemos minimizar el esfuerzo, comenzar por debajo de nuestras posibilidades y luego ir al ritmo de mas lento del grupo. Debemos dejar reservas de energía para el fin del día.

Es conveniente adquirir equipo liviano, las pieles de mohair deslizan mejor que las de nylon traccionan mejor y son más duraderas.

En la mochila es importante el abrigo. Es común salir sobre abrigado y en marcha entrar en calor y transpirar mojando la ropa. Luego desabrigarnos para enfriarnos. Este error se evita saliendo levemente liviano de ropa y si es necesario detenerse antes de transpirar para quitarse el sobre abrigo.

Siempre es bueno coordinar esta maniobra para realizar la tarea junto con el resto del grupo, así se evitan las detenciones innecesarias. Debemos buscar un paso cómodo y regular para detenernos lo menos posible, y de hacerlo los períodos de detención deben ser breves para evitar enfriarnos. Recordar el uso de guantes, casco, antiparras aun ascendiendo y cuando el grupo se detiene.

Dos factores que deben ser tenidos presente son la hidratación y la alimentación.

Conversiones

Existen variadas formas de conversiones. Debemos tener un buen conocimiento de las mismas para realizarlas con fluidez y estabilidad de tal manera que podamos minimizar esfuerzos.

Transiciones

Hay dos tipos de transiciones: una para iniciar el ascenso y otra para iniciar el descenso. La primera consiste en el pegado de las pieles de foca, se aflojan las botas y desbloquean sus taloneras. La segunda transición implica el despegado de las pieles de focas, la fijación de los talones y el ajustado de las botas. Dentro de las transiciones también se puede agregar la colocación de grampones y la adecuada colocación de los esquíes en la mochila. Si bien son acciones básicas para la práctica del deporte, un manejo consciente de las técnicas de transición es esencial por ejemplo en condiciones climáticas no favorables.

Descenso

Las condiciones de la nieve, casi siempre virgen, los obstáculos imprevistos, la inclinación del terreno, la severidad del ambiente, el peso de la mochila y el cansancio acumulado durante la ascensión son factores que deben superarse y que exigen del esquiador de montaña un buen dominio de la técnica de descenso. El principio básico debe ser la seguridad por encima del estilo, evitando caídas que aumentan la fatiga y el riesgo de inoportunas lesiones. Hay que recordar que no encontraremos nieve pisada por una maquina y para que el descenso no se convierta en un suplicio o se alargue excesivamente debemos desenvolvernos con agilidad.

6- Elementos de seguridad

Se enfatizará en la caracterización de las funciones y el manejo de tres elementos de seguridad recomendables: el ARVA, la pala y la sonda. Destacando la importancia de estos elementos en conjunto en la conformación del equipo de seguridad eficaz.

ARVA: Aparato de rescate de victima de avalancha. Manejo adecuado, emisión y rastreo. Debe estar siempre en adecuadas condiciones: funcionamiento, pilas con carga completa, arnés adherido en todo momento al cuerpo

PALA: Resistente, ligera, con mango apropiado, dentro de la mochila y en un lugar de fácil acceso

SONDA

Elementos mínimos para realizar un vivac en la montaña: aislante, campera o bolsa de dormir de pluma, cubre bolsa o una carpa auxiliar, Botiquín grupal.



COSTO TOTAL DEL CURSO $1700

EQUIPO NECESARIO: ESQUIES DE TRAVESIA, BOTAS, PIELES, BASTONES, CASCO, MOCHILA, ARVA, PALA, SONDA, LENTES DE SOL, ROPA ADECUADA.

(En caso de no poseer equipo propio contamos con equipamiento en alquiler, avisar previamente – precio promocional para quienes realizan el curso)







Interesados dirigirse a la sede del CAP de 17 a 19hs.



Contacto:



capiltriquitron@elbolson.com

www.capiltriquitron.com.ar/

0294-4492600 0294-4492600



Feria de Garage Posted: 15 Jun 2017 04:56 AM PDT Sábado 17 de Junio de 14 a 23 hs SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo

Feria De Garage" Por el Nuevo Nido" en FM Alas Radio Comunitaria de El Bolsón.



Moonshiners en El Sol! Posted: 15 Jun 2017 09:27 AM PDT

Sábado 17 de Junio a la medianoche El Sol Music Bar Dorrego 423

El sábado vamos a tirar la casa por la ventana.

Vení a empezar el Día del Padre con ¡MOONSHINERS en vivo! #AMoverElEsqueleto .

Y como buena noche 80', si faltas, la cagaste Burt Lancaster

Se viene la 3er Peña!! Posted: 15 Jun 2017 04:57 AM PDT Sábado 17 de Junio a las 21 hs Av. Sarmiento y Padre Feliciano

Organiza: Organiza: https://www.facebook.com/pg/Agrupación-Rumel-Suyai

Todo lo que.. Posted: 15 Jun 2017 05:00 AM PDT Sábado 17 y Domingo 25 de Junio a las 22hs Casa de la historia y la cultura del Bicentenario 25 de Mayo y Roca

Una bailarina, Un actor y la intención de culminar una obra artística. Un cuento que tiene doble cuento. Uno de la vida, otro del ensayo.

Esta obra apela al ensayo. Se cuenta, se relata y se manifiesta ensayando, no es un ensayo abierto, es un ensayo hecho obra.





¡Don funciones en Junio!

Sábado 17 y Domingo 25 en Casa del Bicentenario de

El grupo Las Sobras presenta esta obra de teatro que trata sobre la intimidad del teatro, que apela al ensayo y que reivindica al proceso creativo por sobre el resultado... mostrándolo, elevándolo de la superficie, mostrando sus errores y conflictos...

Horario: 22 hs

Entradas anticipadas: $100.- (en Casa del Bicentenario)

La chica del tren Posted: 15 Jun 2017 05:05 AM PDT Sábado 17 de Junio a las 16 hs Biblioteca Popular Lago Puelo Av Los Notros y Las Margaritas



"The Girl on the Train"

Año: 2016

Duración: 112 min.

País: Estados Unidos

Director: Tate Taylor

Guion: Erin Cressida Wilson (Novela: Paula Hawkins)

Música: Danny Elfman

Fotografía: Charlotte Bruus Christensen



Reparto: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Luke Evans, Edgar Ramirez, Justin Theroux, Allison Janney, Lisa Kudrow, Laura Prepon, Lana Young, Nicole Bonifacio, Marko Caka, Danielle M. Williamson, Alexander Jameson, Sidney Beitz



Género: Thriller. Intriga Drama psicológico. Thriller psicológico



Sinopsis

Rachel (Emily Blunt) es una mujer devastada por su reciente divorcio que dedica cada mañana de camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que vive en una casa por la que su tren pasa cada día. Pero una mañana Rachel es testigo desde la ventana del tren de un impactante suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela... Adaptación del best seller homónimo de Paula Hawkins. (FILMAFFINITY)



Premios

2016: Premios BAFTA: Nominada a Mejor actriz (Emily Blunt)

2016: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor actriz (Emily Blunt)

Fiesta Latina con El Gus Dj Posted: 15 Jun 2017 09:29 AM PDT Sábado 17 de Junio a las 23:30 hs Club El Refugio Diagonal Merino 3270

Masaje Shiatsu Namikoshi, taller intensivo Posted: 15 Jun 2017 05:07 AM PDT Sábado 17 y Domingo 18 de Junio El Recinto Roca y Rivadavia

Temario: Breve historia de la disciplina

Posicion correcta del cuerpo para la digitopresion.

El hara y la respiración correcta del terapeuta.

Tipos de presion: puntul,palmar,codo,rodilla

Estiramientos: lineales y cruzados

Rutina básica. Preparación para el shiatsu.

El shiatsu, punto por punto:

Shiatsu de la Cabeza

Shiatsu del cuello

Shiatsu de las extremidades

Shiatsu de los pies y las manos

Shiatsu del pecho

Shiatsu de la espalda

Shiatsu de la panza.

Usos terapeuticos de los puntos aprendidos.

Aplicaciones

¿Qué es Shiatsu?

Es una técnica de precisión que utiliza sólo las manos y la energía del terapeutaEs una recurso preventivo y terapéutico con sorprendentes efectos en rehabilitación y optimización del movimiento,Utilizado originalmente en Oriente para el cuidado de la salud y la estética corporal.Sin instrumentos, sin medicamentos y sin agujas..Su práctica regular permite tal percepción del esquema corporal que deviene en mayor dominio del propio cuerpo. El cuerpo humano está surcado por 660 puntos energéticos. Digitopuntura japonesa es la técnica que estimula estos puntos energéticos que responden con acción refleja del organismo.Los antiguos maestros se encargaron de medir la energía de cada punto del cuerpo para alcanzar el equilibrio perfecto (el tao) entre el yin y el yang, las dos fuerzas opuestas que rigen el Universo y también el cuerpo humano. Todo lo que se desvíe de ese equilibrio tiende a generar alteraciones y enfermedades.El shiatsu mediante presión dactilar, ayudan a equilibran las energías descontroladas por exceso o por defecto, colocándolas en un nivel óptimo. El tratamiento consiste en la presión firme de los dedos sobre la piel en puntos muy localizados del cuerpo y con una dirección, ritmo y energía determinaros con precisión. Su fundamento teórico reside en la existencia de la energía vital, llamada Ki ó chi, que recorre el cuerpo.

Recomendado en procesos dolorosos crónicos dejando al margen los analgésicos y anti-inflamatorios clásicos.

Cuidado Deportivo Profesional

Tratamiento del Dolor

Rehabilitación Motora

Tratamiento de la Tensión Nerviosa y Muscular

Estimula el Sistema Inmune

Optimización del Movimiento y la Flexibilidad Articular

Dominio Corporal

Irrigación Sanguínea



Mas info: 0294 154649405 Mas info:

Taller de alimentación y cocina saludable Posted: 15 Jun 2017 05:09 AM PDT Sábado 17 de Junio a las 14:30 Lumina. espacio holístico Perito Moreno 2185

Una alternativa nutritiva y divertida para todos los días

¿Quién dijo que comer sano es aburrido?

-La idea del taller es compartir tips y recetas para aprender de forma rápida y fácil a cocinar de forma sana, deliciosa y creativa. Platos para toda la familia para equilibrar el cuerpo, mente y alma a través de la alimentación.

La propuesta es una alimentación sin lácteos, harina de trigo, baja en azúcar, y sin soja.

Recetas simples, para todos los días, para poder hacer el cambio a una alimentación nutritiva, anti-oxidante y revitalizante.

Cada módulo tratará temas y recetas distintas.

En el primer taller, veremos el ABC de la alimentación saludable, que pasa cuando cocinamos los alimentos, los superalimentos, y la importancia de sumar jugos verdes a nuestra dieta. Importancia del equilibrio de los macronutrientes. Los probióticos naturales. El alimento como medicina.

Facilita: Paula Blousson (Especialista en Cocina Viva y Detox, y Medicina Natural



Valor $ 600

Inscripciones Abiertas