Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

PLAN CASTELLO: RÍO NEGRO TIENE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA QUE NO DEBERÍA DEJAR PASAR Posted: 01 May 2017 01:02 PM PDT

###### Leer el articulo completo Click Aqui Una dinámica y multipartidaria reunión encabezó -en Choele Choel- el presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, convocada para desmenuzar los detalles de infraestructura del Plan Castello. Concejales y funcionarios locales fueron manifestando sus expectativas y reparos, pero hubo un consenso claro sobre la necesidad de ejecutar esta iniciativa, que demandará un financiamiento de 580 millones de dólares. "Ojalá no dejemos escapar esta oportunidad", fue la expresión de Palmieri al cerrar su exposición.