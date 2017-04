Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

"No es paro político partidario es contra el rumbo de la economía y el ajuste del gobierno", Daniel Cortes. Posted: 05 Apr 2017 05:04 PM PDT



El dirigente gremial Daniel Cortes se refirió al paro del 6 de abril sobre el cual explicó que es contra las políticas económicas implementadas por el gobierno y no un paro político partidario, "hay que saber leer más a fondo y, por ejemplo el blanqueo de capitales, el tema es que esos cerca de 2000 millones de dólares, nosotros decimos que ese dinero no va a reactivar la economía regional ni la industria, por eso vemos la posibilidad de que nos escuchen a través del manifiesto que es el paro", sentenció Cortes.