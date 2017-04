Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Otro robo filmado en El Bolsón y no hay respuestas Posted: 31 Mar 2017 06:38 PM PDT



Los robos se siguen dando en El Bolsón, ya no de noche o a escondidas ahora la no importa si los ven, con total impunidad los delincuentes se apropian de una ciudad dormida. Pasan los días y no hay ninguna respuesta, sostuvo el gerente del comercio asaltado.

