El Bolsón turismo

Si tenés una editorial independiente y publicaste no menos de 3 y no más de 40 títulos durante el último año, presentá tu proyecto y coeditá con nosotros.

Cine en la biblioteca Posted: 06 Apr 2017 08:04 AM PDT

Viernes 7 de Abril a las 19:30 hs Biblioteca Sarmiento de El Bolsón Av. San Martín y Roca



Quémese después de leerse

(Burn After Reading)



Dir.: Joel & Ethan Coen (Hermanos Coen)

Estados Unidos, 2008, 96'

Idioma original, subtitulada.

Apta para mayores de 16 años.



Comedia | Crimen. Comedia negra



Ozzie Cox (John Malkovich) es un agente de la CIA que está escribiendo sus memorias en un CD, pero pierde y va a parar a manos de los empleados de un gimnasio (Brad Pitt y Frances McDormand), gente muy simplona que que intenta chantajear a Cox. La CIA acaba interviniendo y el asunto se complica cuando el chico del gimnasio se encuentra con el amante (George Clooney) de la mujer de Cox. Basada en la novela "Burn Before Reading: Presidents, CIA Directors, and Secret Intelligence" del ex jefe de la CIA Stansfield Turner. (FILMAFFINITY)



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jM2IrWDzwl0



La entrada es a la gorra. Los esperamos!

cine en la biblioteca, todos los viernes de por medio

Quémese después de leerse(Burn After Reading)Dir.: Joel & Ethan Coen (Hermanos Coen)Estados Unidos, 2008, 96'Idioma original, subtitulada.Apta para mayores de 16 años.Comedia | Crimen. Comedia negraOzzie Cox (John Malkovich) es un agente de la CIA que está escribiendo sus memorias en un CD, pero pierde y va a parar a manos de los empleados de un gimnasio (Brad Pitt y Frances McDormand), gente muy simplona que que intenta chantajear a Cox. La CIA acaba interviniendo y el asunto se complica cuando el chico del gimnasio se encuentra con el amante (George Clooney) de la mujer de Cox. Basada en la novela "Burn Before Reading: Presidents, CIA Directors, and Secret Intelligence" del ex jefe de la CIA Stansfield Turner. (FILMAFFINITY)Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jM2IrWDzwl0La entrada es a la gorra. Los esperamos!