El Bolsón turismo

Workshop de fotografia Intensivo Posted: 27 Apr 2017 06:43 AM PDT

Domingo 30 de Abril Camping La Chacra Av. Belgrano 1128 (Ruta 40, km 1914) Les proponemos dedicar todo un día a la práctica y el perfeccionamiento de la tecnica fotografica.



BASICO - INTERMEDIO - AVANZADO



CRONOGRAMA

• 10:00hs / Teórico/practico - Basico

• 13:00 hs / Almuerzo

• 15:00hs / Teorico/practico - Intermedio

• 17:30hs / Coffe Break

• 19:00hs / Teorico/practico - Avanzado

En la noche Fotografía Nocturna y Light Painting





Nota



• Llevar bastante abrigo, en lo posible de color negro para la fotografia nocturna. La temperatura suele cambiar en el transcurso de la noche.

• Traer cualquier tipo de vestimenta y/o accesorios, como linternas, mascaras, etc. para realizar producciones.



TEMARIO



Será un dia de conocimiento intensivo donde se brindaran las herramientas para afrontar todo tipo de condiciones lumínicas. Compartiremos todos los conocimientos técnicos, experiencias y secretos, que faciliten la producción de fotografías de viajes, paisajes y nocturnas, de larga exposición y light painting.



Se desarrollan los siguientes temas:



- Configuración de la cámara, reducción de ruido en exposiciones largas y en ISOS altos, Estabilizador de imagen, JPG y RAW.



- Iluminación. Uso de linternas, flashes y filtros, balance de blancos, Hora dorada o la hora magia, hora azul, Nocturna.



- Composición. Componer con el fondo, estrellas fijas, vía láctea, trazas de estrellas (exposiciones prolongadas o suma de exposiciones cortas). Puntos cardinales (circumpolar y ecuador celeste), la luna, componer con nubes, contaminación lumínica.



- Inconvenientes en la fotografía nocturna. Los métodos para resolver correcta y rápidamente en la noche, nivel de exposición, foco y profundidad de campo, reducir tiempo y ahorrar baterías, uso de histograma e hiperfocal.



-Introducción al light painting, concepto de pintar con luz diferencias con la fotografía nocturna de naturaleza. Diafragma, ISOS.



Hablaremos sobre la historia de la fotografia, sobre producciones, experiencias, estrategias y comunicacion.



Tendremos un dia intenso pero relajado, con tiempo para revision de fotos y porfolios. Un dia de mucha fotografia!



Rodrigo Terrén

Embajador Sony Argentina

Embajador Doite



Ha recibido el Primer puesto por Centro y Sud América en el Sony World Photography 2015.

- El Primer Puesto Categoría libre país Argentina en el Sony World Photography 2015.

- Top 50 categoría abierta panorámica Sony World Photography 2015.

- El Segundo Premio Color en el Concurso Internacional Iniciar For Global Action 2013.

- El Segundo Puesto Categoría Países por Chile en el Sony World Photography 2012. - Fue nombrado Alumno del mes por la World Photography Organistation 2010.

- El Primer Puesto categoría Student Focus en el concurso Sony World Photography 2010.

-Residencia Artística en la Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles, Francia 2010.

Ha formado parte de diversas exposiciones, tanto nacionales como internacionales, realizó producción de arte en el Espacio de Proyectos Audiovisuales EPAC – Galería, Artex Arte 2013 Graduado de la Escuela Argentina de Fotografía como Técnico Superior en Imagen Fotográfica, 2010.



www.rodrigoterren.com.ar



Rodrigo Villar



Fotografo profesional especializado en la producción audiovisual y Time Lapses. Destaca también en la fotografía de viajes, documental y nocturna.



Viaja desde hace varios años por los paisajes y parques nacionales de Argentina y Europa. Retratando pobladores rurales, paisajes, historias y pueblos originarios.



Su próximo proyecto: Retratar los diferentes y variados paisajes naturales recorriendo America desde Argentina hasta Mexico.



www.instagram.com/ rodrigo.villar



Inversión $1500 - Incluye desayuno - Almuerzo - Merienda y Cena.



