El Bolsón turismo

Jueves de Abril 21:30hs SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo

Preparate para ver..... 6 de abril

EL CIUDADANO ILUSTRE

Un escritor argentino gana el Premio Nobel de Literatura. Cuarenta años antes había abandonado su pueblo para afincarse en Europa, donde triunfa escribiendo sobre el lugar que lo vio nacer y sus personajes. En el pico de su carrera, el intendente de su pueblo lo invita para nombrarlo "Ciudadano Ilustre". El escritor decide cancelar su apretada agenda, aceptar la invitación y regresar, por primera vez, a su pueblo natal.

Año: 2016

País: Argentina 13 de abril

EL APÓSTATA

Para olvidar el pasado, mirar al futuro y poder emanciparse, Tamayo, un hombre de unos treinta años, decide apostatar ante la institución eclesiástica. Durante el arduo proceso burocrático, recordará la intermitente relación que mantiene con una prima, algunos actos crueles de su niñez, su vínculo con una espiritualidad ajena y sus dificultades para seguir el camino paterno.

Año: 2015

País: Uruguay 20 de abril

IN HAITÍ

"In Haiti" sigue a sus directores en un recorrido de un mes a lo largo de la isla. Evitando hacer foco en los tópicos difundidos usualmente por los medios masivos, los directores presentan una profunda y colorida visión del país. La película también trata sobre historias del camino, casualidades, impresiones y anécdotas. Algunos de los temas explorados por el documental son el sistema educativo y sanitario, las causas de la deforestación y la inseguridad alimentaria. También presenta un pantallazo sobre la historia del país y la religión vudú.

Año: 2013

País: Alemania 27 de abril

NERUDA

En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al gobierno chileno de traicionar a los comunistas en el congreso.

El presidente González Videla lo desafuera y ordena su captura. El poeta emprende la huida del país junto a su mujer. Mientras es perseguido por un prefecto de la policía, Neruda comienza a escribir "Canto general" y se convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria.

Año: 2016

