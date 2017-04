El Bolsón turismo

1 ° #ConcursoNacionalDeProyectosEditoriales Posted: 06 Apr 2017 08:15 AM PDT 1 ° #ConcursoNacionalDeProyect osEditoriales



Si tenés una editorial independiente y publicaste no menos de 3 y no más de 40 títulos durante el último año, presentá tu proyecto y coeditá con nosotros.



Todos los proyectos concursarán en una única categoría que incluye poesía y narrativa (cuento, ensayo, novela, nouvelle y crónica) y se otorgarán cuatro premios de $120.000 cada uno.



Jurado:



Cierre: 19 de junio de 2017.

+ info> Jurado: Josefina Licitra , Sebastián Scolnik y Daniel Guebel Cierre: 19 de junio de 2017.+ info> goo.gl/aISjuF