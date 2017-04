El Bolsón turismo

Circulo de Cantos Medicinales Facilitadora: Sol Público · Organizado por Lumina Me interesaAsistiréCompartir Posted: 18 Apr 2017 07:35 AM PDT Sábado 22 de abril a las 18hs en Lumina Espacio Holistico. Perito Moreno 2186.



Este encuentro es una invitación a meditar a través del canto, por medio del corazón.

Recordando lo hermoso de sentarnos en círculo, despertamos nuestra memoria ancestral y anclamos el estado presente meditando con todo lo que somos.

Dejamos salir el sonido juntos experimentando el bienestar de hacerlo y viajamos a través de cantos sagrados que nos guían y nos contienen desde adentro.

La repetición de un mantra es una vibración que disuelve la oscuridad activando lo luminoso de nuestro espíritu.

No hace falta tener experiencia previa, simplemente precisamos entregarnos para transformarnos.



Retribución conciente - No excluyente

Sugerido $ 150



Guia: Sol - Instructora de yoga y cantora