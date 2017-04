El Bolsón turismo

ABRIL en El Pantallazo Posted: 10 Apr 2017 07:51 AM PDT

Jueves de Abril 21:30hs SUM de FM Alas Padre Gutierrez y 25 de Mayo

Preparate para ver.....

20 de abril

IN HAITÍ

"In Haiti" sigue a sus directores en un recorrido de un mes a lo largo de la isla. Evitando hacer foco en los tópicos difundidos usualmente por los medios masivos, los directores presentan una profunda y colorida visión del país. La película también trata sobre historias del camino, casualidades, impresiones y anécdotas. Algunos de los temas explorados por el documental son el sistema educativo y sanitario, las causas de la deforestación y la inseguridad alimentaria. También presenta un pantallazo sobre la historia del país y la religión vudú.

Año: 2013

País: Alemania 27 de abril

NERUDA

En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al gobierno chileno de traicionar a los comunistas en el congreso.

El presidente González Videla lo desafuera y ordena su captura. El poeta emprende la huida del país junto a su mujer. Mientras es perseguido por un prefecto de la policía, Neruda comienza a escribir "Canto general" y se convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria.

Año: 2016

País: Chile SUM "Negro Fontenla" - FM ALAS

P. Gutierrez y 25 de Mayo - El Bolsón A la gorra!!!!