Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Sin freno a los robos en El Bolsón

Posted: 29 Mar 2017 06:43 PM PDT

Es la cuarta vez que me roban y la policía no hace nada, denunció Isabel Merino, otra víctima de la ola de robos que se suceden en El Bolsón, "yo nací y me crié acá, me quede acá para estar tranquila, no para llegar a mi casa y por 4 vez que me roben mis cosas que me cuesta trabajo, la policía no hace nada", enfatizo Merino.