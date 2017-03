Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

El sillón de Adriana Posted: 02 Mar 2017 05:32 PM PST

Con fecha puesta para el inicio de sesiones ordinarias en el concejo deliberante Bolsones no esperaron para empezar con las chicanas, por un lado una concejal que denunció por amenazas a otro edil, por otra parte el culebrón por el nuevo sillón presidencial que adquirió la concejal Adriana Del Agua para su banca, dan la pauta de que el 2017 no solo tendrá arduas discusiones sobre el futuro de las normas en nuestra ciudad si no que también habrá paso de comedia en una año electoral con muchas chicanas y mensajes bajo la línea de flotación. ###### Leer el articulo completo Click Aqui