Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Romera pateo el tablero y va contra un acuerdo UCR---PRO Posted: 15 Mar 2017 04:54 PM PDT



Fue durante la última reunión que mantuvo el centenario partido, "llegaron con la consigna de aprobar, de cara a la convención, que bajemos con el discurso de una alianza UCR--PRO, sin embargo me canse de escuchar barbaridades y pedí la palabra", sostuvo el dirigente radical, obviamente la cosa terminó de la manera que el resto del cónclave no imaginaba.

