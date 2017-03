El Bolsón turismo

Charla informativa del INAMU en El Bolsón Posted: 14 Mar 2017 10:50 AM PDT ATENCIÓN #MÚSICOS

El instituto Nacional de la música (INAMU) viene a El Bolsón a brindarnos una charla #Gratuita el Miércoles 12 de Abril de 19 a 21hs en La Casa de la Historia y la Cultura de El Bolsón (25 de Mayo y Roca)

La charla comienza puntual, sugerimos asistir 15' antes para ubicarse. A las 19hs. se cierra la participación.

TEMARIO:

-Asociatividad y gestión colectiva

-Articulación de INAMU con las asociaciones de músicos

-Ley Nacional de la Música

-Planes de Fomento a la actividad musical en el territorio nacional

-Actualidad del INAMU



El Instituto Nacional de la Música (INAMU) es un ente público no estatal que tiene por objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la act



Está conducido y administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Comité Representativo.



El principal financiamiento del INAMU proviene de la Ley N° 26.522, artículo 97, inciso G (2% de todo lo recaudado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual)



El INAMU, como ente público no estatal, se rige por Ley 26.801, un estatuto y reglamento interno elaborado por el Directorio y aprobado por la Asamblea Federal, y por las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica.



¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA LEY 26.801 (conocida como "Ley de la Música")?



1. La creación del Instituto Nacional de la Música, como órgano de fomento a la actividad musical.



2. La generación de sedes regionales, como paso previo a la creación de sedes provinciales, municipales, etc. Estas sedes serán estructuras muy pequeñas y ágiles trabajando para fomentar la música argentina.



3. La implementación de Circuitos Estables de Música en Vivo en cada región cultural del pais (con la integración de Espacios para tocar de la órbita privada, estatal y comunitaria)



4. La participación en las distintas regiones culturales de organizaciones de músicos, con personería jurídica en la región o provincia, en la definición de los requisitos para acceder a los beneficios otorgados por el Instituto en esa región o provincia.



5. La posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación



6. La creación de un Circuito Cultural Social que tenga como función acercar distintas expresiones musicales a sectores que tengan escaso o nulo acceso a esta manifestación del arte.



7. Que parte de los beneficios que otorgue el Instituto Nacional de la Música sean herramientas que solucionen una instancia de un proceso productivo de un proyecto musical. De esta manera se optimizan los recursos y se benefician a muchos proyectos. Por ejemplo: vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir gráfica, para difusión, para diseño y mantenimiento de soportes digitales, etc. También se destinarán recursos para subsidios y créditos en formato más tradicional.



8. La formación integral de un músico poniendo énfasis en el conocimiento profundo y organizado de los distintos derechos intelectuales (compositor y autor, intérprete y productor fonográfico) y sus derechos laborales.



Invita:

helicopteross@gmail.com ividad musical en general y la nacional en particular. Fue creado por la Ley N° 26.801.Está conducido y administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Comité Representativo.El principal financiamiento del INAMU proviene de la Ley N° 26.522, artículo 97, inciso G (2% de todo lo recaudado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual)El INAMU, como ente público no estatal, se rige por Ley 26.801, un estatuto y reglamento interno elaborado por el Directorio y aprobado por la Asamblea Federal, y por las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica.¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA LEY 26.801 (conocida como "Ley de la Música")?1. La creación del Instituto Nacional de la Música, como órgano de fomento a la actividad musical.2. La generación de sedes regionales, como paso previo a la creación de sedes provinciales, municipales, etc. Estas sedes serán estructuras muy pequeñas y ágiles trabajando para fomentar la música argentina.3. La implementación de Circuitos Estables de Música en Vivo en cada región cultural del pais (con la integración de Espacios para tocar de la órbita privada, estatal y comunitaria)4. La participación en las distintas regiones culturales de organizaciones de músicos, con personería jurídica en la región o provincia, en la definición de los requisitos para acceder a los beneficios otorgados por el Instituto en esa región o provincia.5. La posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación6. La creación de un Circuito Cultural Social que tenga como función acercar distintas expresiones musicales a sectores que tengan escaso o nulo acceso a esta manifestación del arte.7. Que parte de los beneficios que otorgue el Instituto Nacional de la Música sean herramientas que solucionen una instancia de un proceso productivo de un proyecto musical. De esta manera se optimizan los recursos y se benefician a muchos proyectos. Por ejemplo: vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir gráfica, para difusión, para diseño y mantenimiento de soportes digitales, etc. También se destinarán recursos para subsidios y créditos en formato más tradicional.8. La formación integral de un músico poniendo énfasis en el conocimiento profundo y organizado de los distintos derechos intelectuales (compositor y autor, intérprete y productor fonográfico) y sus derechos laborales.Invita: Helicópteros Feliz helicopteross@gmail.com