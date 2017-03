El Bolsón turismo

ºTALLER DE MOSAIQUISMOº Posted: 30 Mar 2017 03:46 PM PDT

Construcción de diseños:el mosaico como recurso creativo. Comenzamos el Viernes 7 de Abril.

A lo largo del taller conoceremos y aprenderemos la técnica, desde un nivel inicial, hasta llegar a realizar un proyecto personal. En cada nivel,los participantes se llevarán los objetos/piezas que realicen





-TODOS los Viernes de:10a12hs Ó de17 a19hs. MATERIALES Y HERRAMIENTAS INCLUÍDAS- (inscripción con seña previa)- En el Centro Cultural GALEANO.El Bolsón.- Dorrego y Onelli.



Paraje Entre Rios talleres y actividades Posted: 30 Mar 2017 03:12 PM PDT Grilla con los talleres y actividades que por ahora están confirmados:







KUMARA, música de América Andina. Posted: 30 Mar 2017 03:07 PM PDT Cumplimos 19 años y lo festejamos con este concierto!



Taller de iniciación al IDIOMA JAPONÉS Posted: 30 Mar 2017 03:01 PM PDT Taller de iniciación al IDIOMA JAPONÉS

Lunes de 17 a 18: 30 hs. Informes e inscripción: Marina: (0294) 154 914340

CLASES DE DANZA CLÁSICA en El Hoyo Posted: 30 Mar 2017 02:58 PM PDT El jueves 6 de abril inician las clases para niños en la casa de la cultura en El Hoyo.... Los esperamos!





Vivo De Lo Que Amo (Experiencias en primera persona) Posted: 30 Mar 2017 11:36 AM PDT Jueves 20 de Abril a las 20 hs Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario 25 de Mayo y Roca

El Bolsòn Late & El área de produccion de la Municipalidad de El Bolsón presentan:

Vivo de lo que Amo <3 (Experiencias en primera persona)

Jueves 20 de Abril a las 20hs en Casa de la Historia y la Cultura Del Bicentenario El Bolsón , 25 de Mayo y Roca.

#VivoDeLoQueAmo es un impulso de El Bolson Late con la intención de conocer, indagar, consultar, escuchar y comprobar que se puede vivir de lo que amamos.

Por medio de referentes emprendedores que radican en la comarca andina del paralelo 42º tomaremos sus experiencias para soñar realidades.

Inauguran este ciclo de charlas German Garro & Monica Vazquez

La entrada es libre y gratuita y la charla comienza puntual (20hs) es por eso que aconsejamos asistir 15' antes



Invita:



Comienza seriamente el estudio del Yoga en el año 1993 a través de las lecciones de Paramahansa Yogananda (Self Realization Fellowship), aprendiendo la técnica de Kriya Yoga que aún practica y es la base de sus meditaciones diarias. Luego, en el año 1996 ingresó a la Universidad del Salvador para hacer la tecnicatura de Yoga de dos años, para capacitarse para dar clases. Sus primeras clases fueron en Buenos Aires, en galpones, gimnasios, peluquerías, geriátricos, casas particulares; lo cual resultó en un gran aprendizaje. En el año 1997 comienza la práctica de Ashtanga Yoga, Alan Nash fue su primer maestro de esta disciplina; posteriormente aprendió también de Ricardo Filomena, Luciana Moreschi (quien trabajó con Ricardo), el profesor Adi de Uruguay, la instructora de Iyengar Yoga Corine Rouger, Maxime Gamart de Francia (quien estuvo aprendiendo en India), con la profesora Dany Sá (Autorizada oficialmente por la escuela de India), y la profesora Natasha Teran. Con la profesora Selva M. Alegre y con los profesores Alejandro Chiarella y Juan P. Capdevila se hicieron retiros de varios días de esta disciplina, en Argentina y Brasil (también con la profesora Dany Sá). Aprendió también de Andrés Percivale y de Daniel Espina, dos grandes maestros de Argentina (con quienes comparte un Congreso de Yoga en Puerto Madryn). También de Maite Fernández de Bovadilla (una gran maestra, discípula del padre Ismael Quiles, quien abre la carrera de "Estudios Orientales" en la Universidad del Salvador). Dictó numerosos cursos de Yoga y Ashtanga Yoga, autor de dos libros (compilaciones) sobre el sendero místico. En enero de 2016 se realiza el retiro junto a la profesora australiana Santina Giardina-Chard, lo que le da un inmenso aprendizaje. (Santina está autorizada por la escuela de Mysore a enseñar hasta la segunda serie). Los aprendizajes siguieron en febrero de 2016 con la visita de Masterji Viswanath, quien de pequeño estudió Ashtanga Yoga con su tío, Pattabhi Jois. De esta manera los dos mundos de Ashtanga, el antiguo y el moderno, se unieron en El Bolsón resultando en un gran aprendizaje. El aprendizaje continuó con Santina en el año 2017. Luego de esto en su primer viaje a India practica con Heidi Ruokoniemi (Profesora autorizada por la escuela de Mysore a enseñar hasta la segunda serie) y con el maestro Hindú Chiddananda, quien tiene el linaje de Pattabhi Jois a través de B. N. S. Iyengar. Su filosofía de vida y práctica se podrían resumir en estas palabras: "Si quieres la paz para el mundo, primero debes buscarla dentro del corazón" P. Yogananda.



Desde el año 1995 es estudiante de Self Realization Fellowship, y toma como Guru a Paramahansa Yogananda, practicando el Kriya Yoga.

Comienza su capacitación en Yoga en el año 2007 a través de Germán Garro, quien la instruye para que de clases de Yoga para embarazadas. Esto es porque Mónica previamente trabajó como Doula (mamá acompañante) en el hospital de área de El Bolsón, capacitándose con Michael Odent, médico francés pionero en el parto humanizado. Luego de eso Mónica daría clases para pre-y pos-parto.

Posteriormente se capacita también para dar clases suaves de Vinyasa Yoga, y participa de numerosos encuentros, talleres y retiros, con los/as profesores/as: Dany Sá (Brasil), Selva M. Alegre, Alejandro Chiarella, Natasha Teran (USA), Daniel Spina, Maité Fernandez de Bovadilla, Moira (Chile),Santina Giardina Chard (Australia).

Dio talleres de capacitación para dar clases de Yoga para Niños en Comodoro Rivadavia, año 2013; y en El Bolsón junto a Florencia Humeres.

Organizó numerosos encuentros, retiros, talleres y jornadas; además de cuatro Retiros de Mujeres con distintas disciplinas todas tendientes a lograr sanación, salud y pacificación.

Actualmente imparte clases de Vinyasa Yoga Suaves, de nivel medio y también dinámicas y además una clase muy especial e importante: Yoga para niños."

Hoy en dìa, ambos dirigen y dictan clases en su propio centro de yoga, Anahata, ubicado en la ciudad de El Bolsòn en Piazzola y Goyeneche. para reservar sus lugares.Invita: Helicópteros Feliz German Garro Comienza seriamente el estudio del Yoga en el año 1993 a través de las lecciones de Paramahansa Yogananda (Self Realization Fellowship), aprendiendo la técnica de Kriya Yoga que aún practica y es la base de sus meditaciones diarias. Luego, en el año 1996 ingresó a la Universidad del Salvador para hacer la tecnicatura de Yoga de dos años, para capacitarse para dar clases. Sus primeras clases fueron en Buenos Aires, en galpones, gimnasios, peluquerías, geriátricos, casas particulares; lo cual resultó en un gran aprendizaje. En el año 1997 comienza la práctica de Ashtanga Yoga, Alan Nash fue su primer maestro de esta disciplina; posteriormente aprendió también de Ricardo Filomena, Luciana Moreschi (quien trabajó con Ricardo), el profesor Adi de Uruguay, la instructora de Iyengar Yoga Corine Rouger, Maxime Gamart de Francia (quien estuvo aprendiendo en India), con la profesora Dany Sá (Autorizada oficialmente por la escuela de India), y la profesora Natasha Teran. Con la profesora Selva M. Alegre y con los profesores Alejandro Chiarella y Juan P. Capdevila se hicieron retiros de varios días de esta disciplina, en Argentina y Brasil (también con la profesora Dany Sá). Aprendió también de Andrés Percivale y de Daniel Espina, dos grandes maestros de Argentina (con quienes comparte un Congreso de Yoga en Puerto Madryn). También de Maite Fernández de Bovadilla (una gran maestra, discípula del padre Ismael Quiles, quien abre la carrera de "Estudios Orientales" en la Universidad del Salvador). Dictó numerosos cursos de Yoga y Ashtanga Yoga, autor de dos libros (compilaciones) sobre el sendero místico. En enero de 2016 se realiza el retiro junto a la profesora australiana Santina Giardina-Chard, lo que le da un inmenso aprendizaje. (Santina está autorizada por la escuela de Mysore a enseñar hasta la segunda serie). Los aprendizajes siguieron en febrero de 2016 con la visita de Masterji Viswanath, quien de pequeño estudió Ashtanga Yoga con su tío, Pattabhi Jois. De esta manera los dos mundos de Ashtanga, el antiguo y el moderno, se unieron en El Bolsón resultando en un gran aprendizaje. El aprendizaje continuó con Santina en el año 2017. Luego de esto en su primer viaje a India practica con Heidi Ruokoniemi (Profesora autorizada por la escuela de Mysore a enseñar hasta la segunda serie) y con el maestro Hindú Chiddananda, quien tiene el linaje de Pattabhi Jois a través de B. N. S. Iyengar. Su filosofía de vida y práctica se podrían resumir en estas palabras: "Si quieres la paz para el mundo, primero debes buscarla dentro del corazón" P. Yogananda. Monica Vazquez Desde el año 1995 es estudiante de Self Realization Fellowship, y toma como Guru a Paramahansa Yogananda, practicando el Kriya Yoga.Comienza su capacitación en Yoga en el año 2007 a través de Germán Garro, quien la instruye para que de clases de Yoga para embarazadas. Esto es porque Mónica previamente trabajó como Doula (mamá acompañante) en el hospital de área de El Bolsón, capacitándose con Michael Odent, médico francés pionero en el parto humanizado. Luego de eso Mónica daría clases para pre-y pos-parto.Posteriormente se capacita también para dar clases suaves de Vinyasa Yoga, y participa de numerosos encuentros, talleres y retiros, con los/as profesores/as: Dany Sá (Brasil), Selva M. Alegre, Alejandro Chiarella, Natasha Teran (USA), Daniel Spina, Maité Fernandez de Bovadilla, Moira (Chile),Santina Giardina Chard (Australia).Dio talleres de capacitación para dar clases de Yoga para Niños en Comodoro Rivadavia, año 2013; y en El Bolsón junto a Florencia Humeres.Organizó numerosos encuentros, retiros, talleres y jornadas; además de cuatro Retiros de Mujeres con distintas disciplinas todas tendientes a lograr sanación, salud y pacificación.Actualmente imparte clases de Vinyasa Yoga Suaves, de nivel medio y también dinámicas y además una clase muy especial e importante: Yoga para niños."Hoy en dìa, ambos dirigen y dictan clases en su propio centro de yoga, Anahata, ubicado en la ciudad de El Bolsòn en Piazzola y Goyeneche.

Animos Inciertos Posted: 30 Mar 2017 09:53 AM PDT Un viaje Poético, musical, gráfico por los vericuetos del Alma. Con artistas locales invitados. Te esperamos...

Los Cipreses y El Huemul, 9211 Lago Puelo (Chubut) Sábado 1 de abril a a las 21hs Nuevo Brote

Taller inicial de instrumentos Posted: 30 Mar 2017 09:35 AM PDT Docentes: Ñeca Santucho y Viviana Russo

Taller para adultos destinado al aprendizaje basico e inicial de guitarra, teclado, flauta, violin, percusion y canto, a traves de la practica individual y de conjunto. Cuatro encuentros. Informes e Inscripciones al 2944603387 o vivianarusso@elbolson.com

Case gratuita de Danzas Urbanas en Lago Puelo Posted: 30 Mar 2017 09:33 AM PDT Clase Abierta y Gratuita de Prueba en Lago Puelo.

Para todos los niveles y a partir de los 13 años.



Clase con Magui Knigge Danzas Urbanas en Calamina - Centro de Entrenamiento

-1 de Abril 2017.

-19 hs.



El Lunes 3/4 comienzan las clases regulares.



Son clases de 1 hora y media de duración, donde se aprende la Técnica de esta Danza y sus distintos estilos (Hip Hop, House, Dancehall, Popping y Locking, Break Dance, entro otros).



Utilizamos coreográfias y ejercicios corporales para incorporar cada conocimiento.



Clases orientadas a todos los niveles y para 13 años en adelante (adolescentes y jóvenes)



A fin de año se realiza Muestra Anual en el Bolsón, con lo aprendido durante el año.

Actividad Abierta y Gratuita Sanación Cuántica Sanatma Coradi, facilitadora Kristin Hartmann Posted: 30 Mar 2017 09:30 AM PDT



Sábado 1 de abril a las 16hs en Lumina, Espacio Holistico. Perito Moreno 2186

En un masaje aurico, que dura 7 a 10 minutos, se harmoniza el campo energetico y canalizan energias para autosanarse.



Terapia universal, apta para personas de todas edades, independiente de su estado de salud."



1. terapia universal, masaje aurico(gratuito):



Sanación Cuantica Sanatma Coradí ( SCSC)



"La sanación cuántica Sanatma armoniza las energías vitales de las personas mediante un masaje áurico con imposición de manos a corta distancia del cuerpo, sin tocarlo, actuando sobre 5 puntos de la anatomía profunda desde donde provienen todas las enfermedades. Es de rápida aplicación y de efecto duradero. Se aplica en 7 minutos y sigue actuando durante 14 días.

La Sanación Cuántica Sanatma es una terapia que no interfiere ni se opone a ningún procedimiento de salud o médico. Al contrario, estimula su más rápida recuperación. Se entrega sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Se aplica en forma gratuita. Esta inserta dentro del trabajo altruista. No ausculta, no diagnostica, ni receta. Solo sana."



( Maestro Sulueco, fundador de la Obra Sanatma)



2. En una terapia individual se aplican y enseñan distintas tecnicas, segun la necesidad del sanando, por ejemplo:



- Visualisaciones

- Viajes interiores

- Meditación

- trabajo energetico y cuantico

- terapia primal

- respiración

- sanar relaciónes

- y otras,



que ayudan al sanando a



- tomar consciencia de las causas que crearon su situación actual,



- conectar con su sabiduria interior,



-descubrir su habilidad de sanarse. AL SER UNA ACTIVIDAD ABIERTA Y GRATUITA (NECESITAS INSCRIPCIÓN PREVIA)Sábado 1 de abril a las 16hs en Lumina, Espacio Holistico. Perito Moreno 2186En un masaje aurico, que dura 7 a 10 minutos, se harmoniza el campo energetico y canalizan energias para autosanarse.Terapia universal, apta para personas de todas edades, independiente de su estado de salud."1. terapia universal, masaje aurico(gratuito):Sanación Cuantica Sanatma Coradí ( SCSC)"La sanación cuántica Sanatma armoniza las energías vitales de las personas mediante un masaje áurico con imposición de manos a corta distancia del cuerpo, sin tocarlo, actuando sobre 5 puntos de la anatomía profunda desde donde provienen todas las enfermedades. Es de rápida aplicación y de efecto duradero. Se aplica en 7 minutos y sigue actuando durante 14 días.La Sanación Cuántica Sanatma es una terapia que no interfiere ni se opone a ningún procedimiento de salud o médico. Al contrario, estimula su más rápida recuperación. Se entrega sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Se aplica en forma gratuita. Esta inserta dentro del trabajo altruista. No ausculta, no diagnostica, ni receta. Solo sana."( Maestro Sulueco, fundador de la Obra Sanatma)2. En una terapia individual se aplican y enseñan distintas tecnicas, segun la necesidad del sanando, por ejemplo:- Visualisaciones- Viajes interiores- Meditación- trabajo energetico y cuantico- terapia primal- respiración- sanar relaciónes- y otras,que ayudan al sanando a- tomar consciencia de las causas que crearon su situación actual,- conectar con su sabiduria interior,-descubrir su habilidad de sanarse.

Workshop Intensivo de HIP HOP con Mariela Mobilla Posted: 30 Mar 2017 08:57 AM PDT El Sábado 27 de Mayo a las 15hs nos visita desde Rosario Mariela Mobilla !!



Mariela está Formada en educación física. Es coreografía, docente y bailarina.

Actualmente se encuentra viviendo en Rio de Janeiro, Brasil, donde se capacita y da clases en In Cena Estudio de Dança



Dictará un Workshop Intensivo de 3 horas.



Está dirigido a todos aquellos bailarines, de esta y otras Técnicas que quieran entrenar y aprender un poco más sobre Hip Hop, a un nivel Intensivo, Técnico y Coreográfico!



NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!

RESERVÁ TU CUPO!

...

Seminario de Tango Intensivo de Tango Posted: 30 Mar 2017 08:31 AM PDT

¡Seminario Intensivo de Tango en # ElBolsón ! Hoy Jueves 30 de Marzo de 18 a 21 Hs con un costo de $150.- ¡No te lo pierdas!