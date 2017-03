El Bolsón turismo

GP DE LOS LAGOS –COPA 89° ANIVERSARIO LAGO PUELO Circuito: LAGO PUELO – EPUYEN - LAGO PUELO Posted: 28 Mar 2017 05:02 AM PDT

GP DE LOS LAGOS –COPA 89° ANIVERSARIO LAGO PUELO

Circuito:

LAGO PUELO – EPUYEN - LAGO PUELO

2 DE ABRIL 2017

LARGADA 10 HS PLAZA DE LAGO PUELO

RECORRIDO 85 KMS

3 METAS VOLANTES EN EFECTIVO



CATEGORIAS RUTA

SUB 23 DAMAS ELITE

ELITE DAMAS MASTER

MASTER A

MASTER B

MASTER C



CATEGORIA MTB

CABALLEROS A

CABALLEROS B

DAMAS UNICA

PREMIOS DEL 1* AL 3* EN TODAS CATEGORIAS