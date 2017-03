El Bolsón turismo

▼ NOCHE DE PIZZAS + CINE CONSCIENTE ▼ Posted: 27 Mar 2017 10:58 AM PDT

Viernes 31 de Marzo a las 21hs Earthship Patagonia Azcuenaga e Islas Malvinas

▼ NOCHE DE PIZZAS + CINE CONSCIENTE ▼



Comienza a las 9pm

Película de la noche: MAÑANA

Pizzas para todos: Vegetarianas, Veganas y sin Gluten

• Hechas con mucho amor y verduras organicas •



$100 por persona

Además cervezas artesanales $90 1lt y vino orgánico $40 la copa

▼ PIZZA NIGHT + CONSCIUS CINEMA ▼



It starts at 9pm

Film of the night: TOMORROW

Pizzas for everyone: Vegetarian, vegan & gluten free

• Made with love and organic food •



$100 per person

Also homemade beers $90 1lt & organic wine $40 the glass of wine