El Bolsón turismo

Sanación Cuantica Sanatma Coradi Masaje Aurico Posted: 20 Mar 2017 01:08 PM PDT Sanación Cuantica Sanatma Coradi Masaje Aurico Actividad Abierta y Gratuita junto a Kristin Hartmann Sábado 25 de Marzo 16:30 a 18:00 hs

MEDITACION Y BAÑO DE GONG Junto Aluminé Honik y Gustavo Stefano Posted: 20 Mar 2017 01:00 PM PDT MEDITACION Y BAÑO DE GONG Junto Aluminé Honik y Gustavo Stefano Lunes 20 Marzo 2017 - 20:00 hs. Meditación: Ultimo transito Solar por la Constelación de Piscis En este ultimo dia de nuestro transito solar por la constelacion de Piscis volveremos a enfocarnos en el encuentro con nuestros aspectos mas empaticos, compasivos.La comprension mas alla de las diferencias, como forma de relacion. En momentos en que la humanidad asentua mas lo que nos diferencia, daremos el intento de conectar con el recuerdo ancestral de ser parte de un todo. Duración: 1.30 hs. Valor $ 150



“SUFISMO en EL BOLSÓN!! Posted: 20 Mar 2017 12:27 PM PDT





"SUFISMO en EL BOLSÓN!!



NUEVAMENTE EN LA COMARCA ANDINA!!

Un evento diseñado para abrir nuestros corazones sutiles, para sacarnos del apego al mundo de la ilusión en la que vivimos y zambullirlos en técnicas que nos posibilitarán iniciar, o fortalecer, la recuperación de nuestros preciosos tesoros espirituales que están escondidos en nuestro interior..

MEDITACIÓN, MÚSICA EN VIVO, ENSEÑANZA ESPIRITUAL (Sohbet), CANTOS DEVOCIONALES SUFIS (Dhikrs), CUENTOS, DANZA meditativa (Hadrat)... ​ A cargo de:

Sheij Abdul Rauf Felpete

Representante en América Latina del

MAESTRO ESPIRITUAL Y GRAN SANTO DE NUESTRA ERA

MAWLANA SHEIJ MUHAMMAD ADIL

Líder espiritual de la Orden Naqshbandi Rabbani en el Mundo.

MIÉRCOLES 22 DE MARZO - 2017 20:30 hs.

En CASA DEL BICENTENARIO - ROCA 644

EL BOLSÓN - PATAGONIA ARGENTINA

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA!!! ABIERTO A TODO PÚBLICO

CON ANHELO DE CONEXIÓN INTERIOR Y BUENA ENERGÍA !!



Es un espacio abierta a todo público, a gente de todos los Caminos y Religiones y también a los que no la tienen.

Es una reunión para pasar un buen momento, para disfrutar, conectar y para honrar a nuestro Ser Interior, pero sobre todo para Recordar nuestra pertenencia a nuestro Creador (con el Nombre que cada uno Lo Represente!!)

En una era donde predomina absolutamente lo material, y en el cual no encontramos tranquilidad ni paz interior, hay una salida, que es la de volcarse a nuestro lado espiritual sin apartarnos del mundo que nos rodea, llevando a cabo todas nuestras actividades de esta vida (trabajar, estudiar, casarnos, vincularnos, comerciar, etc.); pero con una mirada hacia el cielo..

ESTAR EN EL MUNDO SIN SER DEL MUNDO...!!!

es el lema de nuestra Orden Sufi Naqshbandi Haqqani Rabbani por excelencia y que esconde infinidad de secretos...



Amor y Juego "13 al 16 de Abril" programa de transformación personal Posted: 20 Mar 2017 12:23 PM PDT AMOR Y JUEGO: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN EL BOLSÓN

Las bellas artes y las dinámicas reflexivas cognitiv a se enlazan en un programa ideal para tocar nuestras almas, expandirlas y de esa manera transformar nuestras vidas. El programa se desarrollará del 13 al 16 de abril (Semana santa) en Casa del Bicentenario de El Bolsón.

El encuentro de dos mujeres profesionales, Gisela Guastavino y Lilian Maitino, que cruzan y enlazan sus trayectorias personales íntimas y sensibles en sus caminos internos, y su experiencia profesional en el desarrollo de personas, cada una desde sus actividades individuales.

Con un punto clave; "la vida como aprendizaje y el aprendizaje de la vida como algo grato, curioso, diario, entregado, sensible, profundo y superfl uo a la vez".

Coinciden ambas en que "el amor y el juego son dos herramientas fundamentales para superar aquellos tránsitos y situaciones difíciles, experiencias de malestar que han estado en la vida, y también los malestares que provienen de la cultura".

La propuesta invita a "aprender a mirar con ojos nuevos y a estar en la curiosidad del vivir allí donde cada uno se encuentre".

Re aprender a jugar desde el amor y hacerlo cotidiano con nosotros mismos, con nuestros vínculos, en el reencuentro con el propósito del sí mismo; aprender a auto gestionar el bienestar profundo del alma y las emociones, y desde allí construir con herramientas muy prácticas nuestros proyectos más queridos y de éxito concreto, devolviéndonos a nosotros mismos y a la vida su status de extraordinaria.

Ambas mujeres coinciden en que "integrar la conexión sensible, el amor en acción y el juego a la vida cotidiana la hace más rica fácil y nutritiva, aún en los momentos que no lo son tanto, y en que ambos son ingredientes fundamentales para construir proyectos, emprendimientos con otros y los resultados que deseamos realizar y emprender".



Para más información escribir a programaamoryjuego@gmail.com Facebook https://www.facebook. com/amoryjuego/?fref=ts Twitter https://twitter.com/Am oryJuego Instagram https://www.instagra m.com/amoryjuego/ Páginas web www.lilianmaitino.com giselaguastavino.tumblr.com www. Youtube https://www.youtube.co m/watch?v=p8pF7OtYxrA



Biblio-Minga Posted: 16 Mar 2017 07:57 AM PDT Sábado 25 de Marzo de 9 a 15 hs Biblioteca Popular Lago Puelo Av Los Notros y Las Margaritas

Convocamos a soci@s, usuari@s, vecin@s para poner en valor la Plaza de Lectura Libre y la vereda de la Biblioteca Popular. Concurrir con ropa de trabajo -por si nos manchamos con pintura- y muchas ganas de compartir una jornada solidaria para un bien común. L@s que no pueden pintar pueden acompañar cebando mate, no te quedes afuera. ¡Venite!

Se suspende solo si llueve.

Gabriel Arango "post flamenco" Posted: 17 Mar 2017 07:49 AM PDT





Sábado 25 de marzo a las 21 hs Casa de la historia y la cultura del bicentenario 25 de Mayo y Roca

El Bolsón se viste de gala y recibe al gran maestro Gabriel Arango, presentando su libro "Post flamenco" El viernes 24 de marzo habrá un seminario intensivo.

VALOR DE LA ENTRADA: $50 CONSULTAS: 0294-154814105 FACEBOOK: Luz de España

























Concierto de Mateo Moreno (Fundador de No te Va Gustar) Posted: 16 Mar 2017 06:41 AM PDT Domingo 26 de Marzo a las 21hs Casa del Bicentenario de El Bolsón

Regresa el músico uruguayo junto a Martín Ibarburu

Encuentros de reencuadernación Primera parte Posted: 16 Mar 2017 08:06 AM PDT

Jueves 30 de Marzo de 16 a 18 hs Biblioteca Popular Lago Puelo Av Los Notros y Las Margaritas

Encuentros de Reencuadernación destinado al público general y en forma gratuita. Los encuentros serán los jueves 30/03 y 06/04 de 16 a 18 hs en nuestra sede de Av Los Notros y Las Margaritas. Lxs participantes en principio no deberán traer material, solo aquel necesario para tomar apuntes/fotos/grabación fílmica -aquellxs que lo deseen-. Estos encuentros son bajo la modalidad taller y se entregarán certificados de asistencia a todxs lxs participantes que acudan a ambos encuentros.

Los talleristas son Viviana y Esteban titulares de la Editorial "Tierra del Sur" de la localidad vecina de Epuyen y han ofrecido dar estos encuentros en forma VOLUNTARIA como colaboración a la Biblioteca Popular ya que el material que será utilizado son libros que necesitan reparación de nuestro acervo bibliográfico. Rogamos puntualidad y asistencia, los talleristas concurren especialmente desde su localidad a brindar estos encuentros.

Ante cualquier duda o consulta, estamos a disposición.

Charla informativa del INAMU en El Bolsón Posted: 16 Mar 2017 06:48 AM PDT ATENCIÓN #MÚSICOS

El instituto Nacional de la música (INAMU) viene a El Bolsón a brindarnos una charla #Gratuita el Miércoles 12 de Abril de 19 a 21hs en La Casa de la Historia y la Cultura de El Bolsón (25 de Mayo y Roca)

La charla comienza puntual, sugerimos asistir 15' antes para ubicarse. A las 19hs. se cierra la participación.

TEMARIO:

-Asociatividad y gestión colectiva

-Articulación de INAMU con las asociaciones de músicos

-Ley Nacional de la Música

-Planes de Fomento a la actividad musical en el territorio nacional

-Actualidad del INAMU



El Instituto Nacional de la Música (INAMU) es un ente público no estatal que tiene por objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la act



Está conducido y administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Comité Representativo.



El principal financiamiento del INAMU proviene de la Ley N° 26.522, artículo 97, inciso G (2% de todo lo recaudado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual)



El INAMU, como ente público no estatal, se rige por Ley 26.801, un estatuto y reglamento interno elaborado por el Directorio y aprobado por la Asamblea Federal, y por las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica.



¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA LEY 26.801 (conocida como "Ley de la Música")?



1. La creación del Instituto Nacional de la Música, como órgano de fomento a la actividad musical.



2. La generación de sedes regionales, como paso previo a la creación de sedes provinciales, municipales, etc. Estas sedes serán estructuras muy pequeñas y ágiles trabajando para fomentar la música argentina.



3. La implementación de Circuitos Estables de Música en Vivo en cada región cultural del pais (con la integración de Espacios para tocar de la órbita privada, estatal y comunitaria)



4. La participación en las distintas regiones culturales de organizaciones de músicos, con personería jurídica en la región o provincia, en la definición de los requisitos para acceder a los beneficios otorgados por el Instituto en esa región o provincia.



5. La posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación



6. La creación de un Circuito Cultural Social que tenga como función acercar distintas expresiones musicales a sectores que tengan escaso o nulo acceso a esta manifestación del arte.



7. Que parte de los beneficios que otorgue el Instituto Nacional de la Música sean herramientas que solucionen una instancia de un proceso productivo de un proyecto musical. De esta manera se optimizan los recursos y se benefician a muchos proyectos. Por ejemplo: vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir gráfica, para difusión, para diseño y mantenimiento de soportes digitales, etc. También se destinarán recursos para subsidios y créditos en formato más tradicional.



8. La formación integral de un músico poniendo énfasis en el conocimiento profundo y organizado de los distintos derechos intelectuales (compositor y autor, intérprete y productor fonográfico) y sus derechos laborales.



Invita:

helicopteross@gmail.com

Baja Tensión Posted: 16 Mar 2017 06:52 AM PDT

Domingo 9 de Abril a las 19hs Casa de la Historia y la Cultura Del Bicentenario (25 de Mayo y Roca)

Baja Tensión (Ciclo musical sin estrés) vuelve en formato TV para compartir toda la música que está surgiendo en este valle fantástico de la comarca andina del paralelo 42º.

Y queremos que vos seas parte!

Es por eso que el #Domingo 9 de #Abril a las 19hs en La Casa de la Historia y la Cultura Del Bicentenario El Bolsón (25 de Mayo y Roca) tenemos la oportunidad de vivir el #Backstage de lo que será #BajaTensiónTv



Comenzamos este ciclo con los shows de:

Tierra Negra (Muchos géneros/muchas voces)

#DespiertaCaracol (Cumbia Psicodélica)

Sundance Kid (Rock/Blues)

Adrian Vivas Trío (Folclore Argentino)



♥ La Capacidad es limitada y la puntualidad es #Real ♥

Actividades en Padma Parvat Posted: 02 Mar 2017 04:06 AM PST



Yoga

Lunes, miércoles y viernes 14.30 hs y 16 hs Martes y jueves 10 hs





Yoga-Pilates martes Y jueves 19.30 hs







Yoga embarazadas los martes y jueves 14.30 hs, Yoga para Niños los martes 18 hs, Yoga para Adolescentes Mixto viernes 19 hs

Acro-yoga lunes 19.30 y jueves 16 hs







Y además Masajes, reflexologia, Feldenkrais, meditación Zazen , Consultas de Ayurveda

aranceles: 1 vez x semana $ 350 2 veces x semana $450 Pase libre $ 500 Por clase $100 Shantiii



Padma Parvat

ALBERTI 307 (Alt. Av. San Martín 1600) Llamar 0294-154248830(Claro/ Whatsapp) 0294-154378244(Movistar)

padmaparvat@hotmail.com

Festival Gastronómico del Paralelo "Cocina de los lagos" Posted: 16 Mar 2017 09:55 AM PDT

3º Edición de Cocina de los Lagos 2017 Festival de Gastronomía y Turismo de la Comarca Andina del Paralelo 42* desde el 31 de marzo, 1 y 2 de Abril Este 2017 volvemos renovados! Un festival a puro COLOR y COCINA! 31 de MARZO, 1 y 2 de ABRIL! Los esperamos! ☀️ 🍃 🍓 🍺 💙 🍴 !





Este año, "Cocina de los lagos" tendrá como escenario la plaza central de Lago Puelo, con entrada libre y gratuita, donde los cocineros montarán "estaciones gourmet" para mostrar sus platos y ofrecerlos al público. En tanto, en el muelle flotante de la plaza Pagano de El Bolsón, habrá clases magistrales y bandas musicales.



El domingo 2 de abril (aniversario de Lago Puelo), habrá un almuerzo solidario consistente en corderos y pavos al asador, además de langostinos al disco y otras exquisiteces, cuya recaudación irá a una institución benéfica de la región.



La primera jornada estará reservada para que los chefs y periodistas especializados "hagan una visita a una chacra de lúpulo y puedan observar los trabajos de cosecha y secado de este producto exclusivo de nuestra zona que da el sabor característico a la cerveza. Además, habrá recorridos por otros establecimientos dedicados a la fruta fina, productores y artesanos.

También habrá una charla sobre vinos a cargo de Alejandro Maglione, presidente de la Asociación Latinoamericana de Periodistas Gastronómicos.





Cronograma de Actividades Periodistas y Cocineros

Día 30/03: Actividad 1 : Visita Chacra Lúpulos Patagonicos – cosecha y Visita Chacra Lúpulos Patagonicos – cosecha y productos.- Participantes : Periodistas y cocineros Hora : 11 hs . Lugar : Chacra lúpulos Patagonicos

Día 31/03: Actividad 1 : Visita Chacra Cuyen productora de fruta fina : cassis , : Visita Chacra Cuyen productora de fruta fina : cassis , arandanos , grosellas , frambuesas y frutillas , planta productora de mostazas Kaish– Pesca con mosca Participantes : Periodistas y cocineros Hora : 11 hs . Lugar : chacra Cuyen – El Hoyo.- Almuerzo : curanto patagonico en chacra.- Actividad 2 : elaboración de pizza gigante en el paralelo 42 , que : elaboración de pizza gigante en el paralelo 42 , que unen las dos provincias de Chubut y Rio Negro Participantes : Periodistas, cocineros , Intendentes de El Bolsón y Lago Puelo uniendo la Comarca Andina del Paralelo 42.-. Hora : 18 hs . Lugar : Ruta 16 y Av San Martin.- Cena : Resto La Gorda – El Bolsón



Día 1/04:

Actividad 1 : Apertura oficial Festival : Apertura oficial Festival Participantes : Periodistas , cocineros , autoridades locales y provinciales. Hora : 11 hs Lugar : Plaza centra de Lago Puelo Actividad 2: apertura de puestos de comidas gourmet de cocineros apertura de puestos de comidas gourmet de cocineros invitados con stand, feria de productores y artesanos. Participantes : Periodistas , cocineros , autoridades locales y provinciales , publico en gral.- Hora : 12.30 hs Lugar : Plaza centra de Lago Puelo Actividad 3: Clases Magistrales , Charlas etnologia Inst.Nacional del Clases Magistrales , Charlas etnologia Inst.Nacional del Vino , Charla Alejandro Maglione Pte Asoc.Latinoamericana de Periodistas Gastronómicos Participantes : Periodistas , cocineros , autoridades locales y provinciales , publico en gral.- Hora : 17 hs Lugar : escenario Plaza Pagano – El Bolsón.- Actividad 4: Visita chacra Humus – productor de Hidroponia Visita chacra Humus – productor de Hidroponia y verduras en gel.- Participantes : Periodistas , cocineros Hora : 18 hs Lugar : escenario Plaza Pagano – El Bolsón.- Cena : Resto - Mavyska – Lago Puelo



Día 02/04 : Actividad 1: Cocina solidaria –Eventos musicales , puestos de Cocina solidaria –Eventos musicales , puestos de comidas , productores y artesanos , Aniversario de Lago Puelo Participantes : Periodistas y cocineros y publico en gral.. Hora : 8 a 12,30 .- Lugar : Plaza Central de Lago Puelo Actividad 2 : Paseo lacustre Lago Puelo Paseo lacustre Lago Puelo Participantes : Periodistas y cocineros.- Hora : 15 .- Lugar : Parque Nacional Lago Puelo.

Dia 03/04 : Actividad 1: Agasajo y recreación en Lago Escondido. Agasajo y recreación en Lago Escondido. Paseos en lancha , pesca , cabalgatas y sorpresas …. Participantes : Periodistas y cocineros .- Hora : 10 a 19,30 hs .- Lugar : Lago Escondido.-

Cena : Jauja – El Bolsón

Cronograma de Actividades Periodistas y Cocineros