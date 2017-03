El Bolsón turismo

UNA FOTO COOPERA POR UN ALIMENTO NO PERECEDERO Posted: 17 Mar 2017 10:38 AM PDT Hoy viernes 17 a partir de 15.30 y hasta a 21 Hs. en el Gimnasio Municipal Américo Torres (Perito Moreno y Hube) se realizará una exposición de trofeos del club River Plate; se podrán ver las copas Libertadores y Recopa.



El evento está organizado por la Municipalidad de #ElBolsón a través de Desarrollo Social, Deportes El Bolson y un grupo de fan áticos de esta institución deportiva de nuestro pais.



INGRESO SOLIDARIO

Se debe llevar un alimento no perecedero que será donado al Jardín Maternal del Barrio Irigoyen, se podrán realizar fotos con las copas, además habrá indumentaria oficial del Club de Núñez a la venta.