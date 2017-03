El Bolsón turismo

Biblio-Minga Posted: 09 Mar 2017 09:06 AM PST



Se convoca a soci@s, usuari@s, vecin@s para poner en valor la Plaza de Lectura Libre y la vereda de la Biblioteca Popular de Lago Puelo . Concurrir con ropa de trabajo -por si se manchan con pintura- y muchas ganas de compartir una jornada solidaria para un bien común. L@s que no pueden pintar pueden acompañar cebando mate, no te quedes afuera.

Se suspende solo si llueve.

Sábado, 25 de marzo entre 9:00 y 15:00

Biblioteca Popular Lago Puelo

