Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

"Quiero que se pudran, que se mueran en la cárcel"

Posted: 07 Feb 2017 05:27 PM PST

Se llevo a cabo la primara jornada del juicio oral y público por el asesinato de Matías Albornoz, en la oportunidad el comisario Hugo Melipil declaro dúrante mas de una hora y media con datos contundentes. Por su parte Beatriz Mendoza, la mama de del remisero asesinado se refirió al juicio, pidió cadena perpetua para los imputados, "que no haya dos por uno ni nada similar quiero que se pudran, que se mueran en la cárcel", sostuvo la mujer, en otro párrafo de la entrevista lograda por este medio la mujer agrego "hay momento que me quiero morir, me asesinaron a mi bebe".