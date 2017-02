Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

¿NORMAL INICIO DE CLASES? Posted: 14 Feb 2017 10:32 AM PST

Arreglos parciales, varios de ellos sin terminar, hierros de construcción y maderas con clavos diseminados por el pasillo de entrada al patio interior de la escuela, pastizales altos por todos lados con todo el peligro que ello conlleva, lugares donde no se puede circular ni mucho menos estar por la invasión de chaquetas, un desinfección a medias que aún no se sabe cuándo la van a concluir y la última novedad: los chicos del pueblo ya no tienen micros que los transporten hacia la escuela. ¿A esto se refieren cuando hablan de un normal inicio de clases?