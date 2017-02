Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar

Posted: 10 Feb 2017 05:06 PM PST



En dialogo con la prensa el ex intendente Oscar Romera se refirió a la supuesta boleta electoral donde se alinean Massa, Soria y Barbeito, sobre este ultimo dijo "es un salvavidas de plomo", también se refirió al proyecto Laderas, "me equivoque", y finalmente se explayo sobre el intendente Pogliano, "es un buen muchacho que tiene ganas de hacer cosas buenas".

