El Bolsón turismo

Registros Akáshicos Posted: 03 Feb 2017 04:01 AM PST Los Archivos Akáshicos guardan toda la información de todo lo vivido por todas las chispas de Luz desde su ilusoria separación de la fuente hasta su "despertar" nuevamente en la Unidad. Están por fuera del espacio-tiempo, por lo que contienen todas las múltiples posibilidades cuánticas, y toda la información de lo que el Alma ha transitado. Podemos tomar conciencia de quienes somos, que he venido a hacer, porque me ocurren determinadas experiencias, que aprender, de nuestro pasado, presente e incluso el futuro, ya que nuestros maestros que transitan en otro estado de conciencia pueden orientarnos, para conectarnos con lo que es mejor para la evolución del alma. Todo lo heredado a la largo del tránsito del alma,

- PARA RESERVAR EL LUGAR DEBEN ABONAR SEÑA - ENVIAR DATOS PERSONALES Y NUMERO DE DNI PARA RECIBIR EL CERTIFICADODE INICIACION CORRESPONDIENTE HORARIO: 15:00 a 20:00 hs VALOR: $1600 sumado a aquello que hemos aprehendido a lo largo de las vidas, y a nuestros mandatos. Todo lo que en el presente sea requerido transformar, saber , entender para la evolución, puede ser canalizado en el Akash. A través de los Registros Akáshicos, podemos ir más allá de las limitaciones que nuestro sistema de creencia nos imprime. Al acceder al Archivo Akáshico, tenemos la posibilidad de establecer contacto con los maestros guías, los guías de otras dimensiones, nuestro ser superior, ángeles, y en algunos casos cuando la misión así lo requiera, ayudar a seres queridos que están del otro lado, a contactarse y retornar a la luz. También nos ayuda a decidir con claridad, obrar con guía, y conectarnos con la paz de la conciencia alineada a la Divinidad. En la formación, se hará hincapié en la práctica para que todos salgan pudiendo canalizar.FACILITA: TAMARA AYELÉN MENDEZ(MAESTRA DE REGISTRO AKÁSHICO - TERAPEUTA HOLÍSTICA)( whatsapp ) 0299-155363323LUGAR: CENTRO DE YOGA ANAHATA - EL BOLSONES NECESARIO INSCRIBIRSE CON ANTICIPACIÓN- PARA RESERVAR EL LUGAR DEBEN ABONAR SEÑA - ENVIAR DATOS PERSONALES Y NUMERO DE DNI PARA RECIBIR EL CERTIFICADODE INICIACION CORRESPONDIENTE HORARIO: 15:00 a 20:00 hs VALOR: $1600